Madagascar: Éducation - Les failles des examens passées à la loupe

7 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Les examens nationaux de 2026 font l'objet d'un bilan afin de corriger les failles constatées et de mieux préparer la session de 2027. Une rencontre s'est ouverte le 6 octobre à l'Institut national de formation pédagogique (INFP) de Mahamasina pour examiner l'organisation des épreuves. Des enseignants, des chefs d'établissement et des représentants des forces de l'ordre participent aux échanges, en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Sendra Nirina Rajaonarison.

La sécurisation des sujets, leur acheminement et les moyens matériels nécessaires figurent parmi les principaux points examinés. Les difficultés rencontrées par les agents du Centre national de production de matériels didactiques (Cnapmad), notamment les retards dans la mise à disposition de certains équipements, ont été soulevées. Le transport des sujets vers les districts et les régions constitue également un point de vigilance.

La divulgation des sujets avant le début des épreuves a également été évoquée. Un renforcement des mesures de prévention et de sécurité est jugé nécessaire pour garantir la régularité des examens et préserver la confiance des candidats.

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Selon la ministre, les examens de 2026 se sont globalement déroulés dans de bonnes conditions, malgré certains aspects à améliorer. Le mois d'octobre sera consacré à l'identification des ajustements nécessaires pour mieux préparer les épreuves de 2027.

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