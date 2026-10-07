Madagascar: Rugby à VII - Les Makis restent dans la course aux JO 2028

La saison internationale 2026 s'achève sur une note positive pour le rugby à VII seniors hommes. Les Makis terminent vice-champions de l'Africa Men's Seven Series à Maurice, tout en confortant leurs ambitions dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Durant les deux jours de compétition à Maurice (3 et 4 octobre), les Makis ont réalisé un parcours remarquable, avec cinq victoires d'affilée, avant de buter sur le Kenya en finale. Les Makis se sont inclinés sur le score serré de 12-15.

Pour Antsoniandro Randrianorosoa, Directeur technique national (DTN) de Malagasy Rugby, cette défaite s'est jouée sur des détails. « Une finale se joue sur des petits détails. Nous avons eu notre chance, mais nos joueurs ont perdu deux ballons qui auraient pu changer le cours de la finale », analyse-t-il. Un constat qui souligne autant la proximité entre les deux équipes que les occasions manquées par Madagascar.

À cette défaillance ponctuelle s'est ajoutée la blessure d'un élément important.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prochain chantier, la défense

« Un joueur clé s'est blessé, Laou, et son absence sur le terrain s'est fait ressentir », poursuit le DTN. Dans une discipline où le rythme, la profondeur du banc et la capacité à enchaîner les efforts sont déterminants, la perte d'un joueur majeur peut rapidement modifier l'équilibre d'une rencontre.

Avec cette place de vice-champion, Madagascar confirme son potentiel et entretient ses ambitions sur la scène continentale. L'objectif est désormais de préparer la prochaine étape du parcours international, avec en ligne de mire la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Le calendrier international étant désormais terminé pour Madagascar en 2026, les joueurs et le staff devront attendre l'année prochaine pour retrouver les compétitions internationales. Cette période sera l'occasion de tirer les enseignements de la saison écoulée et de renforcer les secteurs qui nécessitent encore des améliorations.

Pour Antsoniandro Randrianorosoa, la priorité est clairement identifiée : renforcer la défense. « Pour l'avenir, Madagascar doit travailler davantage sur la défense car, en attaque, rien à dire », estime le DTN.

Le constat est révélateur du profil actuel de cette équipe malgache. Les Makis disposent d'arguments offensifs suffisants pour rivaliser avec les meilleures formations africaines. Le revers contre le Kenya en finale en est l'illustration. Trois petits points séparent les deux équipes au coup de sifflet final. Une marge infime qui laisse penser que Madagascar n'est pas loin du sommet, mais qui rappelle également l'exigence nécessaire pour franchir le dernier obstacle.