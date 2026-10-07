Madagascar: Beach-Volley - Zone 7 - Deux équipes malgaches en lice à Moroni

7 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La Grande Île sera représentée par deux équipes au championnat de la zone 7 Round 2. Cette deuxième étape du sommet zonal se déroulera du 15 au 18 octobre sur la plage d'Itsandra Mojini, à Moroni, aux Comores. Le rendez-vous régional réunira les meilleures équipes des îles voisines, notamment des Comores, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et de La Réunion.

L'équipe masculine malgache sera composée de Robsell Thierry Antoine et de Jerry Arnaud Razakandrainy. La paire féminine réunira Holiarisoa Andriamihasoa Ravonintseheno et Yannick Joëlle Harinirina Andrianina.

Andry, associée à Momi Andreas Ramanitsy, avait décroché la médaille de bronze lors de la précédente édition du Round 2 de la zone 7, début novembre 2025.

Madagascar était représenté par quatre équipes lors de la dernière compétition zonale qualificative pour l'étape continentale, début juillet, à Roche Caïman, aux Seychelles. Les représentants malgaches avaient terminé troisièmes chez les hommes comme chez les femmes, manquant ainsi la qualification.

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