Madagascar: Cinéma - Deux films au Festival du bien-être mental

7 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Jusqu'au 7 octobre, l'Institut français du Bénin accueille la quatrième édition du Festival international du Bien-être mental, qui met en compétition 22 films, dont huit documentaires et 14 fictions. Parmi ces oeuvres venues de plusieurs pays africains et de France, deux fictions portent la signature de réalisateurs malgaches : «Roba» de Naina Ravahitrarivo et « Ligne de fuite » d'Andry Ranarison.

À travers des histoires et des réalités différentes, les films sélectionnés abordent la question de la santé psychologique et invitent à porter un autre regard sur les difficultés auxquelles les individus peuvent être confrontés. La compétition offre ainsi un espace où le cinéma devient un moyen d'explorer et de questionner le bien-être mental.

Pour Naina Ravahitrarivo, certaines scènes de « Roba » peuvent notamment susciter des réactions chez les spectateurs. « Je ne sais pas quel sera l'impact du film, mais j'espère qu'il va aider ou encourager dans la vie », explique le réalisateur sur sa page Facebook officielle.

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La participation de ces deux cinéastes constitue également une occasion de faire connaître des regards malgaches au public béninois et aux professionnels présents au festival. Les projections favorisent par ailleurs les échanges autour du cinéma et des différentes façons d'aborder la santé psychologique à travers la création artistique.

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