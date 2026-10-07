Madagascar: Havatsa-Upem fête 74 ans au rythme des livres

7 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Cinq jours pour célébrer la littérature, mettre les écrivains à l'honneur et faire découvrir leurs ouvrages : Havatsa-Upem marquera son 74e anniversaire du 27 au 31 octobre à la Bibliothèque nationale de Madagascar, à Anosy.

Placée sous le patronage du ministère de la Communication et de la Culture, cette célébration réunira écrivains, poètes, enseignants, étudiants et passionnés de littérature autour de diverses activités. Les livres occuperont une place centrale, avec la présentation d'ouvrages publiés par les membres de l'association.

Le programme s'ouvrira le 27 octobre par une cérémonie officielle, suivie d'une séance de déclamation poétique. Le 28 octobre, les ouvrages des membres figurant au programme scolaire seront mis à l'honneur. Le lendemain sera consacré aux oeuvres collectives de l'association, tandis que les publications individuelles seront présentées le 30 octobre.

La célébration s'achèvera le 31 octobre par une journée conviviale autour du kabary. Un hommage sera également rendu à l'écrivain Harilala Ranjatohery, qui célèbre cette année ses 50 ans d'engagement littéraire.

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À travers ces cinq journées, Havatsa-Upem entend favoriser les échanges entre générations d'écrivains et transmettre la passion de la littérature. Cette ambition se résume dans la devise de son 74e anniversaire : « Velona ho velona ny haisoratra », soit « Que la littérature vive pour faire vivre ».

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