Madagascar: Ampanihy - Une femme albinos tuée

Le meurtre d'une femme atteinte d'albinisme, dans la nuit du 17 septembre, a provoqué une vive émotion à Ankilizato, dans le district d'Ampanihy. Cet acte d'une extrême violence a profondément choqué les habitants du fokontany d'Ankilibe, dans la commune d'Ankilizato.

Selon les informations recueillies, la victime, âgée de 40 ans, a été tuée dans des circonstances atroces. Le fokonolona a traqué les trois hommes soupçonnés d'être les auteurs du crime, mais leurs traces se sont perdues à Andranolava et aux abords du bureau de la CISCO d'Ampanihy. Aucune arrestation officielle n'a été confirmée à ce jour.

La famille de la victime fait également face à de nouvelles difficultés depuis le drame. Selon ses membres et l'association des personnes atteintes d'albinisme à Madagascar, elle aurait été contrainte de verser de l'argent et de céder des biens après la mort de la jeune femme: 1 million d'ariary, deux zébus, trois sacs de riz, ainsi que 340 000 ariary pour le Dina et le «constat». La famille affirme par ailleurs subir des pressions et des menaces sur place et appelle les autorités à assurer un suivi rapproché de l'affaire.

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De son côté, l'association réclame l'ouverture d'une enquête approfondie et transparente, afin que la vérité soit établie et que les responsables soient sanctionnés.