Madagascar: Ankazotokana Ambotomena - Les présumés assassins d'un couple arrêtés

Quatre voisins sont retenus dans les locaux de la gendarmerie dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un couple de personnes âgées, retrouvé sans vie le week-end dernier à Ankazotokana Ambatomena, dans le district de Manjakandriana. Les deux époux auraient été victimes d'un homicide.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et la collecte de preuves. Certains éléments restent couverts par le secret de l'enquête. Les circonstances du drame devraient être précisées à l'issue des investigations, avant la transmission du dossier à la justice.

Âgés de 76 et 80 ans, les deux défunts étaient enseignants et compositeurs. Ils vivaient seuls. À la fin de la semaine dernière, leurs enfants, sans nouvelles, tentaient en vain de les joindre sur leurs téléphones portables. Inquiète, la famille, qui réside loin, a envoyé quelqu'un prendre de leurs nouvelles, samedi. Les deux époux ont alors été retrouvés morts dans leur maison.

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« Ils se trouvaient chacun sur un lit. Leurs corps présentaient des blessures évoquant des traces de coups. Leur décès remonterait à la veille de leur découverte. Les affaires dans la maison étaient en désordre. Les trois hommes et la femme interpellés dans cette affaire sont des voisins. Les responsables ne sont pas encore clairement identifiés et l'enquête se poursuit », indique une source proche des investigations.

Une veillée funèbre a été organisée dans un lieu prévu à cet effet à Betsizaraina Ambohimangakely, avant l'inhumation du couple dans le tombeau familial à Ankazotokana Atsimo.