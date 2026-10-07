Madagascar: Circulation - L'état de la RN4 s'améliore

La réhabilitation de la route nationale 4, reliant Antananarivo à Mahajanga, progresse. L'état de la chaussée s'améliore sensiblement, notamment sur certains points noirs.

La circulation devient plus fluide et le temps de parcours entre les deux villes diminue. Désormais, le trajet de la capitale à Mahajanga peut s'effectuer en moins de douze heures, courtes pauses comprises, notamment pour les véhicules tout-terrain et les voitures légères.

Les 90 km séparant Maevatanana d'Ambondromamy peuvent être parcourus en moins d'une heure et demie, contre plus de deux heures auparavant.

La réhabilitation du point noir de Tsarahonenana, sur un tronçon d'environ 8 km entre la commune rurale d'Andranomamy, à la limite de la région Boeny, et le croisement de Tsaratanana, est désormais achevée. Cette portion, longtemps redoutée des usagers, est à présent bitumée, du fokontany d'Ambalavondro jusqu'à l'entrée du village de Tsarahonenana, avant le croisement de Tsaratanana.

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À la sortie d'Ambondromamy, en direction de Mahajanga, de profonds nids-de-poule subsistent toutefois. La chaussée reste très dégradée et nécessite d'importants travaux.

En revanche, entre Tsaramandroso et Ambatolaoka, ainsi qu'au niveau du village de charbonniers d'Amborondolo, la réhabilitation est entièrement achevée. La circulation y est plus fluide et le marquage au sol a été réalisé.

Les travaux sont également terminés sur les 12 km reliant la sortie d'Andranofasika au fokontany de Befotoana, en passant par le parc national d'Ankarafantsika.

D'importants travaux d'élargissement ont été réalisés de part et d'autre de la chaussée. Le marquage au sol est visible et de nombreux panneaux de signalisation ont été installés le long de cette portion. Les deux ralentisseurs qui se trouvaient près de l'entrée du parc national ont été supprimés.

Les travaux se poursuivent sur plusieurs sections, notamment dans le district de Marovoay, entre les PK 413 et 498, dans la commune rurale de Tanambao Andranolava.

« Le taux d'avancement est actuellement de 69 %, à la suite de l'inspection réalisée le week-end dernier. L'ensemble des travaux devrait être terminé d'ici la fin du mois », a déclaré un technicien du ministère des Travaux publics.

D'Ambovondramanesy jusqu'à l'accès à Berivotra, la route reste cependant très dégradée et parsemée de trous. Sur les quelque 40 km séparant Berivotra de Mahajanga, la moitié du tronçon demeure particulièrement éprouvante pour les usagers. Les secousses restent nombreuses et le trajet jusqu'à Mahajanga prend encore une heure et demie.