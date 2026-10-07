Madagascar: Maurice - Plus de deux cents Malgaches en séjour irrégulier

7 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Des travailleurs malgaches installés à l'île Maurice dénoncent des conditions de travail difficiles et des pratiques qu'ils assimilent à de l'exploitation. Confiscation de passeports, longues journées de travail et rémunérations jugées insuffisantes figurent parmi les principales plaintes rapportées. Des soupçons portent également sur l'existence de réseaux qui profiteraient de la vulnérabilité de ces employés.

L'association Malagasy Miray Hina, qui regroupe des ressortissants malgaches vivant à Maurice, alerte sur la situation. Son président, James Andriamalala, indique recevoir presque quotidiennement des appels de travailleurs confrontés à des difficultés liées à leur emploi ou à leurs documents administratifs. Il demande à l'État malgache de prendre des mesures fermes afin de garantir la protection des droits de ses ressortissants.

Parallèlement, les autorités mauriciennes intensifient les opérations visant les étrangers en situation irrégulière. D'après les données officielles du Passport and Immigration Office (PIO), 242 Malgaches, dont 153 hommes et 89 femmes, ont été arrêtés entre le 1er janvier et le 25 septembre 2026. Ils représentent le principal contingent parmi les 724 étrangers interpellés à Maurice pour séjour irrégulier.

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