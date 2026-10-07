Madagascar: Mahajanga - L'Enem certifiée centre de formation international

L'École supérieure des officiers de marine, l'École nationale d'enseignement maritime (ENEM) de Mahajanga, franchit une nouvelle étape dans son ouverture à l'international. Depuis le 25 septembre dernier, elle est reconnue par le Maritime Search and Rescue Council (MSRAC) comme « approved training centre », faisant ainsi son entrée dans le réseau international des établissements de formation maritime.

Cette reconnaissance marque également l'intégration de l'ENEM à l'Institut de sécurité et de sûreté maritime de l'océan Indien. Une plaque inaugurale a été officiellement apposée à cette occasion. Le certificat attestant cette reconnaissance a été remis au directeur général de l'ENEM, Manatsampa Mitondrarivo Rekoria, par le responsable du MSRAC de Londres.

Cette reconnaissance fait suite à l'organisation, du 23 au 25 septembre à l'ENEM de Mahajanga, d'une formation consacrée au sauvetage en cas de catastrophe maritime. Vingt-deux officiers venus de Djibouti, de Tanzanie, de Maurice, des Seychelles, des Comores, du Mozambique et de Madagascar ont pris part à cette session. Six formateurs internationaux ont encadré les participants, notamment lors des exercices pratiques consacrés à la recherche et au Sauvetage en mer (SAR).

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« Cette reconnaissance et l'obtention du certificat constituent un grand honneur pour Madagascar. Elle confirme l'intégration de l'ENEM à l'organisme de formation internationale. Je remercie les six formateurs et les partenaires, notamment la Commission de l'océan Indien (COI), pour la réalisation de cette formation », a indiqué le directeur général de l'ENEM, Manatsampa Mitondrarivo Rekoria.

Défi

Il a également félicité les officiers ayant participé à la formation. Le directeur général de l'École de formation maritime de La Réunion, Sami Ouadrani, a également pris part à cette session organisée à Mahajanga. Le représentant de la COI a, pour sa part, adressé un message à l'ensemble des partenaires ayant contribué à la réalisation de cette formation.

« L'objectif et le défi du ministère sont d'améliorer continuellement le secteur des transports sous tous ses aspects, et notamment la sécurité des personnes en mer. Nous exprimons notre gratitude aux partenaires locaux et internationaux qui ont rendu possible cette formation d'officiers de gestion des catastrophes maritimes. J'adresse mes félicitations particulières à tous les stagiaires qui ont réussi la formation et ont pu mettre en pratique les compétences acquises dans vos pays respectifs », a, pour sa part, souligné le Directeur général des transports maritimes, fluviaux et aériens (DGTMFA), Luc Rasoloson, représentant le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Andrianavarola Ramanbala.

Les instructeurs venus d'Angleterre et d'Afrique du Sud ont partagé leur savoir-faire et leur expérience avec les participants. Leur intervention a contribué au renforcement des connaissances et des compétences pratiques des officiers en matière de recherche et de sauvetage en mer.

À l'issue de la formation, les officiers et les acteurs de la marine et de l'eau douce (APMF Madagascar) ont reçu des certificats leur permettant de mettre immédiatement en pratique leurs compétences et leur expérience.

« Les officiers formés sont inscrits au Livre international des gens de mer et au Livre de sauvetage maritime de Madagascar », a déclaré le responsable du Maritime Search and Rescue Council (MSRAC).

De son côté, le représentant de la Commission de l'océan Indien (COI), le contre-amiral Franck Razafindraibe, a salué la collaboration entre les différents partenaires. « La collaboration entre les différentes parties est excellente. Je garde l'espoir qu'elle se poursuive », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l'Agence maritime et fluviale des ports (APMF Madagascar), Jacquis Georges Rainimbahy, a, pour sa part, réaffirmé l'ouverture de son département à toute forme de collaboration.