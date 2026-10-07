Angola: Les autorités envisagent le transfert des blessés à l'hôpital Julius Nyerere

Lubango — Le personnel médical de l'hôpital central de Lubango envisage le transfert de quatre des six survivants de l'accident survenu lundi à Huíla, qui a fait 14 morts, vers l'unité de référence Julius Nyerere de Luanda, compte tenu de la gravité de leur état et de la nécessité de soins intensifs.

L'information a été communiquée ce mardi à Lubango par le chef du service de chirurgie, Zeferino Ferramenta, qui a expliqué que la direction de l'unité évalue actuellement la possibilité et les critères techniques d'un éventuel transfert des patients vers cet hôpital spécialisé dans le traitement des grands brûlés.

Selon le chirurgien, le patient le plus gravement blessé présente des brûlures sur plus de 50 % de son corps et a subi une escarrotomie (intervention chirurgicale d'urgence pratiquée en cas de brûlures graves et profondes du troisième degré), outre une fracture du tibia, qui a déjà été immobilisée.

Il a ajouté que les autres patients ont été pris en charge par le service d'orthopédie et ont bénéficié de procédures d'immobilisation et de pose d'attelles avec traction.

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Zeferino Ferramenta a déclaré que l'équipe médicale locale est mobilisée pour apporter l'assistance nécessaire aux blessés et que, ce matin, sur les six blessés, deux ont déjà pu quitter l'hôpital.

Par ailleurs, le service de médecine légale de la province a entamé ce mardi le processus d'identification des corps des victimes de l'accident, compte tenu de leur état de carbonisation avancé.

L'accident, survenu lundi dans le village de Bembére, à la frontière entre les municipalités de Quipungo et Matala, dans la province de Huíla, a fait 14 morts et six blessés.

L'accident s'est produit vers 7 heures du matin et impliquait un véhicule Toyota Hiace, utilisé comme taxi, sur la route Lubango-Matala, avec 20 passagers à bord.

Les causes restent à déterminer, mais l'hypothèse privilégiée est celle d'une vitesse excessive ayant entraîné l'éclatement d'un pneu, provoquant la sortie de route du véhicule, sa collision avec un pont, puis l'incendie qui a ravagé le véhicule.