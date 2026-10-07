Angola: Le pays et le Botswana veulent renforcer la protection du bassin du Cubango-Okavango

Luanda — L'Angola, la Namibie et le Botswana se sont accordés à renforcer la protection du bassin du Cubango-Okavango, afin de préserver le système fluvial comme une unité interconnectée, depuis sa source en Angola jusqu'au delta de l'Okavango au Botswana.

Ce souhait a été formulé à New York (États-Unis), lors d'une réunion qui a rassemblé des représentants des trois gouvernements, des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques et des acteurs du développement durable.

Environ 95 % de l'eau qui arrive dans le delta de l'Okavango provient du château d'eau des hauts plateaux d'Angola, ce qui renforce l'importance stratégique de la conservation des paysages d'où naissent les principaux cours d'eau du bassin.

Selon un communiqué envoyé ce lundi (5) à l'ANGOP, cette rencontre a marqué les cinq premières années du partenariat Okavango Eternal, entre la National Geographic Society et De Beers, qui entame désormais une deuxième phase de cinq ans de soutien au Projet La Vie sauvage d'Okavango de National Geographic (NGOWP), développé en Angola, en Namibie et au Botswana.

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La réunion s'est déroulée en présence du Président du Botswana, Duma Gideon Boko, des ministres des Mines et de l'Énergie du Botswana, Bogolo Joy Kenewendo, de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et de la Réforme agraire de Namibie, Inge Zaamwani-Kamwi, et de l'Environnement d'Angola, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho Pereira.

Les représentants des trois pays ont réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération en matière de conservation, de recherche, de surveillance et de gestion durable du bassin, en tenant compte du lien naturel entre les sources, les rivières et les zones humides qui composent ce système transfrontalier.

Les hauts plateaux d'Angola abritent les sources du Cubango-Okavango et d'autres importants systèmes fluviaux. Les sols sablonneux profonds, les zones humides, leurs tourbières, les rivières et les brousses de Miombo contribuent à la régulation et au stockage de l'eau, ce qui confère à cette région une importance particulière non seulement pour l'Angola, mais aussi pour les écosystèmes et les communautés situés en aval dans toute l'Afrique australe.

Okavango Eternal est un partenariat de 10 ans entre le groupe De Beers et la National Geographic Society qui soutient et accélère le travail du projet Vida Selvagem du Okavango National Geographic. Son objectif est d'assurer la protection à long terme du bassin de la rivière Cubango-Okavango et de favoriser les moyens de subsistance liés à la conservation dans le delta de l'Okavango.