Angola: L'auteur Kelvin Silva lance l'ouvrage « O medo que te escraviza »

Luanda — L'auteur angolais Kelvin Silva présentera le 8 octobre, à Luanda, son premier ouvrage intitulé « O medo que te escraviza » (La peur qui t'asservit).

Il s'agit d'une réflexion sur la zone de confort et les décisions que les gens remettent à plus tard, fondée sur son expérience personnelle et professionnelle. Selon un communiqué transmis aujourd'hui à l'ANGOP, le livre part d'une question simple : que se passe-t-il lorsque la peur de décider s'immisce dans les choix de chacun? Dans cet ouvrage, l'auteur montre comment cette crainte peut conditionner la vie personnelle, universitaire et professionnelle, et se transformer, avec le temps, en un obstacle à la concrétisation de projets sans cesse repoussés.

Dans un langage direct et accessible, le livre accompagne le lecteur depuis sa zone de confort jusqu'à la confrontation avec ses propres peurs et la prise de décisions susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives. « O medo que te escraviza » s'adresse avant tout à ceux qui sentent qu'ils peuvent aller plus loin, mais qui restent prisonniers de la peur du changement, de l'échec ou de l'idée de quitter des voies jugées sûres. C'est également un outil pour ceux qui doivent prendre des décisions importantes, que ce soit dans leur vie personnelle ou leur carrière, et qui souhaitent le faire avec plus de clarté et moins d'hésitation.

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Kelvin Silva est entrepreneur et consultant. Fondateur d'ASSERTIVA -- la première organisation angolaise accréditée à l'international pour la formation en gestion de projet et en gestion stratégique --, il contribue au renforcement des compétences de professionnels en Angola et dans d'autres pays.