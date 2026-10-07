Angola: Le pays participe à la Foire diplomatique de divertissement 2026 en Zambie

4 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART et LUZ

Luanda — La gastronomie, l'artisanat et diverses gravures angolaises ont été présentés samedi par l'Ambassade d'Angola en Zambie lors de la Foire diplomatique de divertissement 2026, qui a rassemblé plus de 30 pays à Lusaka.

Selon un communiqué de l'Ambassade d'Angola en Zambie, la représentation diplomatique a pris part à l'événement en exposant la gastronomie et l'artisanat nationaux, ainsi que la danse folklorique.

Accompagné de l'ambassadeur d'Angola en Zambie, Albino Malungo, le secrétaire permanent du ministère zambien du Tourisme, Evans Muhanga, a reçu des explications sur la cuisine angolaise ainsi que sur les similitudes entre les us et les coutumes des deux pays.

Organisée sous le thème « La Zambie vous fait bouger : connecter les cultures et inspirer l'avenir », la Foire diplomatique a vu la participation du groupe de danse culturelle angolais Likumbi Lya Mize Chibolya.

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Lors de deux représentations, le groupe Likumbi Lya Mize a présenté la danse célébrant la fin de la «Mukanda», un rituel d'initiation marquant le passage des jeunes hommes à l'âge adulte.

À la Foire diplomatique, l'Angola était également représenté par les *Makishi* -- des membres du groupe Likumbi Lya Mize Chibolya -- arborant des masques et des costumes complexes représentant les esprits des ancêtres.

Avec des danses similaires à celles de la province du Nord-Ouest de la Zambie, le groupe culturel Likumbi Lya Mize Chibolya contribue à la préservation des cultures Luvale et Lunda d'Angola, à travers la danse ainsi que la portée spirituelle et pédagogique de chaque représentation.

Lors de la foire, diverses activités ont été organisées : défilés de mode, jeux traditionnels, lectures de contes venus de différents pays, expositions de costumes culturels et d'artisanat, ainsi que des présentations sur les cérémonies traditionnelles de pays africains, européens, latino-américains et asiatiques.

La Foire diplomatique, organisée par le ministère zambien du Tourisme, constitue une plateforme annuelle visant à promouvoir le tourisme, à célébrer la diversité culturelle et à renforcer les relations entre les nations.

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