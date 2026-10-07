Angola: Luanda - Un accident fait trois morts à Mulenvos

Luanda — Trois personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées ce mardi dans la municipalité de Mulenvos, à Luanda, après avoir été percutées par un véhicule léger de transport de passagers qui a quitté la route.

Selon le chef de la section de la circulation et de la sécurité routière de Mulenvos, l'inspecteur Felix Capita, l'accident a été causé par une sortie de route suivie d'un tonneau, probablement due à une vitesse excessive. D'après l'officier de la police de la route, les blessés de l'accident, survenu près de la passerelle du marché d'Estalagem, ont été transportés vers un établissement de santé de la capitale. Il a précisé que les victimes sont deux femmes et un homme qui se trouvaient à un arrêt de bus ; le véhicule (un minibus Hiace bleu et blanc) ne transportait que le chauffeur et le receveur.

Adelaide Fernando, l'une des survivantes, a raconté avoir entendu un bruit et s'être retrouvée projetée au sol un peu plus loin, tandis que les femmes qui se trouvaient sur le trottoir ont été percutées. Selon un jeune témoin nommé Xavier, le véhicule circulait à vive allure en direction de Luanda (depuis Viana) lorsqu'il a quitté la chaussée et fauché les personnes présentes sur le trottoir.