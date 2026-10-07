Angola: Un incendie de bus fait quatre blessés à Mulenvos (Luanda)

Luanda — Quatre personnes ont été blessées ce mardi lors de l'incendie d'un bus transportant plus de 50 passagers, survenu dans la municipalité de Mulenvos, à Luanda.

Selon le commandant municipal de la Protection civile et des sapeurs-pompiers de Viana, l'intendant Edelmar Bengue Manzaila, l'incident s'est produit dans la zone d'Estalagem (PK 12A), sur la route nationale 230, dans le sens Viana-Luanda. S'adressant à l'agence ANGOP, l'intendant a indiqué que les blessés avaient été transportés à l'hôpital municipal de Mulenvos (Kapalanga), où ils reçoivent des soins.

Il a précisé que les passagers avaient paniqué au moment où l'incendie s'est déclaré et que les blessures ont été causées lors de l'évacuation du véhicule. Il a ajouté que les flammes avaient été rapidement maîtrisées par les équipes du commandement municipal de Viana. Un court-circuit est la cause présumée de l'incendie.