Ile Maurice: La COI plaide pour une économie bleue durable

La Commission de l'océan Indien (COI) participera à la 12e Conférence des parties (COP12) de la Convention de Nairobi, qui se tiendra du 6 au 9 octobre au Julius Nyerere International Convention Centre, en Tanzanie. Placée sous le thème «Vers une économie bleue durable dans la région de l'océan Indien occidental pour les populations et la nature : un parcours de 40 ans», la conférence célèbre les 40 ans de ce traité régional consacré à la protection des écosystèmes marins et côtiers. Plus de 500 délégués y prennent part. La délégation de la COI est conduite par son Secrétaire général, Ibrahim Norbert Richard.

Un partenaire clé

Adoptée en 1985 sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement et entrée en vigueur en 1996, la Convention de Nairobi réunit dix États parties, dont les cinq États membres de la COI. Depuis 30 ans, la COI en est un partenaire clé et les deux secrétariats entretiennent une relation de travail solide. Celle-ci se traduit dans plusieurs projets de la COI, notamment les projets en cours RECOS (projet de la COI consacré à la gestion intégrée des zones côtières), ExPLOI (consacré à la pollution plastique) et Safe Seas Africa (SSA, projet consacré à la sécurité maritime et à la préparation aux urgences en mer).

Comme l'explique Ibrahim Norbert Richard : «À Dar es Salaam, nous appellerons à la ratification et la mise en oeuvre du protocole GIZC, à l'adoption de la stratégie régionale sur les plastiques et à celle du plan régional de contingence. La préservation de l'océan, la résilience face au changement climatique et le financement de l'économie bleue s'inscrivent dans les actions de la COI et se matérialisent à travers ses partenariats et ses projets. Nos États insulaires sont d'abord des États océaniques.»

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Trois priorités appuyées par la COI

L'ordre du jour de la COP12 comprend trois sujets prioritaires, chacun bénéficiant de l'expertise d'un projet de la COI :

· Le protocole régional sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), à l'heure de sa ratification et de sa mise en oeuvre, soutenu par le projet RECOS, cofinancé par l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM).

· La stratégie régionale sur la pollution plastique et les produits chimiques associés, soutenue par le projet ExPLOI, également cofinancé par l'AFD et le FFEM.

· Le plan régional de contingence, soutenu par le projet Safe Seas Africa, financé par l'Union européenne.

Une présence active au programme de la conférence

Le 7 octobre, la COI organise deux événements parallèles. Le premier, à l'initiative du projet RECOS, portera sur les solutions insulaires face au changement climatique et sur le lien océan-climat dans la perspective de la GIZC («From Nexus to Action»). Le second, porté par le projet ExPLOI avec le Secrétariat de la Convention de Nairobi et le projet GEF-ISLANDS du Programme des Nations unies pour le développement, traitera de l'alignement des échelons de gouvernance au service d'une économie circulaire des plastiques.

La COI contribue en outre à d'autres sessions, comme co-organisatrice ou panéliste, sur la finance bleue, les écosystèmes marins et les pêches. Le Secrétaire général interviendra notamment le 7 octobre à l'événement consacré au Blue Finance Hub, plateforme régionale en cours de création à Maurice pour mobiliser l'investissement en faveur de l'économie bleue. Il participera le 8 octobre à la table ronde ministérielle sur la coopération régionale pour la gestion des ressources partagées, ainsi qu'à la session plénière de haut niveau.

La participation de la COI à la COP12 s'inscrit dans le cadre du programme COI Horizon 2030, cofinancé par l'AFD et l'Union européenne, ainsi que dans les activités des projets RECOS, ExPLOI et SSA.