Ile Maurice: 8 255 véhicules contrôlés et 2 063 infractions relevées

La police a intensifié les contrôles à travers le pays durant le week-end, dans le cadre de la Weekend Crackdown Operation, menée de 6 heures samedi 3 octobre à 6 heures lundi 5 octobre. Au total, 8 255 véhicules ont été contrôlés et 2 063 infractions routières ont été relevées.

Les différentes unités de police ont également contrôlé des commerces, des plaisanciers, des skippers et des marchands de plage. Vingtet-un automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcool et 18 personnes ont été testées positives lors de contrôles liés à la consommation de drogue.

La plus importante opération a été menée par l'Emergency Response Service, avec 1 836 véhicules contrôlés et 285 infractions routières constatées. La Traffic Branch a, de son côté, contrôlé 1 406 véhicules et relevé 693 infractions, soit le bilan le plus élevé pour les infractions routières.

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Dans le Sud, 1 259 véhicules ont été contrôlés et 196 infractions routières relevées. Les policiers ont également inspecté 59 commerces, donnant lieu à 16 contraventions. La Western Division a contrôlé 1 085 véhicules et relevé 142 infractions routières. Trente-quatre commerces ont également été inspectés, sans contravention.

Dans l'Est, 669 véhicules ont été contrôlés et 382 infractions routières relevées, soit le deuxième bilan le plus élevé après la Traffic Branch. Trente-sept commerces ont également été inspectés et deux contraventions émises.

La Metro North Division affiche 618 véhicules contrôlés et 150 infractions routières, tandis que 18 commerces ont été inspectés sans qu'aucune contravention ne soit relevée. Dans la Northern Division, 542 véhicules ont été contrôlés et 70 infractions enregistrées. Vingt-cinq commerces ont également fait l'objet de vérifications, sans contravention.

La Metro South Division a contrôlé 453 véhicules et relevé 35 infractions routières. Quarante-neuf commerces ont également été inspectés, sans contravention. Enfin, la Central Division a contrôlé 384 véhicules et relevé 110 infractions routières.

222 commerces inspectés

Au total, 222 commerces ont été inspectés pendant le week-end. Ces contrôles ont débouché sur 18 contraventions, dont 16 dans le Sud et deux dans l'Est.

La National Coast Guard (NCG) a également participé à l'opération. Deux cent-trente-quatre embarcations de plaisance ont été contrôlées, donnant lieu à deux contraventions. Deux des 31 skippers vérifiés ont été verbalisés. La NCG a par ailleurs contrôlé 48 véhicules, avec six infractions routières relevées. Sur les plages, 37 marchands ont fait l'objet de contrôles.

Cette opération a ainsi mobilisé les différentes unités de la police et de la NCG sur les routes, dans les commerces et dans les zones côtières, avec un accent particulier sur la sécurité routière, la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues et le respect des réglementations commerciales et maritimes.