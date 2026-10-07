Ile Maurice: Le touriste américain ivre écope d'une amende de Rs 1 000

De nouveaux éléments permettent de mieux comprendre l'altercation survenue à Grand-Baie entre un ressortissant américain et un membre de la National Coast Guard (NCG), scène dont une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux ne montrait qu'une partie.

Selon le ministère du Tourisme, le touriste était sous l'influence de l'alcool au moment des faits. Il aurait commencé par semer la pagaille sur la plage, s'en prenant à des citoyens mauriciens, avant de provoquer une autre scène devant un casino.

La police a alors été appelée pour tenter de le calmer et rétablir l'ordre. C'est dans ce contexte qu'un garde-côtes est intervenu. Le ressortissant américain se serait montré récalcitrant, provoquant une altercation au cours de laquelle l'officier de la NCG est parvenu à le maîtriser au sol. Cette séquence, filmée par des témoins, est celle qui a circulé en ligne, sans montrer les événements ayant précédé l'intervention. Après avoir été maîtrisé, le touriste a été conduit au poste de police. Présentant des blessures corporelles, il a ensuite été transporté à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, pour y recevoir des soins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une fois sorti de l'hôpital, il a été reconduit au poste pour la suite de l'enquête, puis traduit en cour. Il a été condamné à une amende de Rs 1 000, ainsi qu'à Rs 100 de frais de cour. Le ministre du Tourisme a condamné tout acte de violence, qu'il soit commis par un Mauricien ou un étranger, tout en appelant à la prudence face aux vidéos circulant sur les réseaux sociaux. «Les vidéos que vous voyez sur le web ne disent pas toute la vérité», a-t-il déclaré.

Ces précisions replacent ainsi la scène devenue virale dans un contexte plus large, rappelant que la vidéo ne montre qu'un fragment des événements ayant précédé l'intervention de la NCG.