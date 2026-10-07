Ile Maurice: La FCC vérifie les accusations visant l'ASP Seewoo

Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'enquête sur une opération antidrogue menée en juillet 2024, toujours au centre de nombreuses interrogations. La Financial Crimes Commission (FCC) examine désormais les allégations contenues dans un affidavit récemment déposé en Cour suprême par un ancien membre de la Special Intelligence Cell de la Special Supporting Unit.

Au coeur du dossier : l'assistant surintendant de police (ASP) Rajcoomar Seewoo (photo), ancien responsable de cette unité, ainsi que plusieurs ex-membres ayant participé à l'opération. Les accusations portent sur une présumée demande de pots-de-vin liée à une enquête visant une cargaison de cannabis arrivée de La Réunion.

Selon nos informations, la FCC avance avec prudence. L'affidavit est considéré comme un élément d'information important, mais pas comme une preuve en soi. Les enquêteurs vérifient la crédibilité des déclarations, d'autant que leur auteur affirme avoir été témoin direct de plusieurs événements décrits.

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Les faits remontent à une opération de surveillance reposant sur un dispositif électronique de localisation placé dans un colis suspect. L'objectif était de suivre le trajet d'une cargaison de cannabis introduite à Maurice depuis La Réunion et d'identifier les personnes impliquées dans sa réception. Deux frères avaient été arrêtés, et des véhicules saisis. Toutefois, les stupéfiants recherchés n'auraient pas été retrouvés directement en leur possession lors des interpellations.

C'est dans ce contexte que surgissent les accusations les plus graves. L'ancien policier affirme qu'une somme de Rs 3 millions aurait été évoquée pour faciliter la situation judiciaire des suspects. Ces allégations sont désormais au centre des investigations de la FCC, qui tente d'établir si elles reposent sur des éléments concrets ou sur des affirmations non corroborées. Plusieurs personnes ont déjà été entendues.

Selon nos renseignements, les deux frères arrêtés lors de l'opération se sont présentés jeudi dernier au siège de la FCC à Réduit. Ils ont été auditionnés comme témoins et invités à relater les circonstances de leur arrestation ainsi que leurs interactions avec les différents intervenants.

Parallèlement, les enquêteurs prévoient d'entendre les policiers mentionnés dans l'affidavit. L'ASP Seewoo devra notamment répondre point par point aux accusations formulées à son encontre.

À ce stade, aucune conclusion n'a été tirée et aucune charge n'a été retenue. Pour la FCC, les auditions à venir devraient permettre de mieux cerner les circonstances réelles de cette opération antidrogue et de faire la lumière sur des faits qui continuent d'alimenter les interrogations.