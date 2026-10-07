Afrique: L'IA au coeur du sommet Afric'innov

7 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Afric'innov tiendra la nouvelle édition de son sommet annuel du 5 au 7 novembre 2026 à Lomé.

Quelque 200 participants, venus de plus d'une vingtaine de pays, sont attendus : structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant d'Afrique francophone, institutions publiques, bailleurs, investisseurs et experts de l'écosystème.

Créé en 2016, Afric'innov est la première communauté francophone dédiée aux incubateurs, aux accélérateurs, aux tech hubs.

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Le thème 2026, « L'accompagnement entrepreneurial à l'ère de l'intelligence artificielle », part d'un constat évident. L'IA permet déjà aux entrepreneurs de gagner du temps et de tester leurs idées plus vite.

Les conclusions des discussions nourriront le 'Manifeste de Lomé', un texte adopté pendant le sommet, qui formulera des recommandations pour des structures d'accompagnement africaines « lisibles, fiables et finançables ».

Le programme comprend aussi une keynote, des rencontres B2B entre structures, bailleurs et investisseurs, une séquence de reconnaissance des structures labellisées, l'assemblée générale du réseau et un side event consacré aux startups togolaises, organisé avec l'incubateur Djanta.

Cette rencontre bénéficie du soutien du ministère de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique.

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