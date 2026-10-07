Cote d'Ivoire: Coopération/Protection civile - Le pays et l'Ordre de Malte renforcent leur coopération

La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ordre souverain de Malte se consolide dans le domaine de la protection civile. À l'occasion d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé, l'ambassadeur de l'Ordre de Malte en Côte d'Ivoire, Arnaud de Viviès, a présenté les actions de formation récemment conduites au profit des acteurs ivoiriens des secours.

La gestion des risques liés aux inondations figure désormais parmi les axes de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Lors d'une rencontre, le 6 octobre, avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé, l'ambassadeur de l'Ordre de Malte en Côte d'Ivoire, Arnaud de Viviès, a fait le point sur les récentes actions menées dans ce domaine.

Au centre des échanges : les formations dispensées en septembre par le Corps de secours de l'Ordre de Malte (CISOM), avec l'appui de ses bénévoles.

Du 8 au 17 septembre 2026, les formateurs italiens ont conduit un cycle de formation destiné notamment à l'Office national de la protection civile (ONPC) et au Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM).

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Renforcer la réponse face aux inondations

Déployées dans le district autonome d'Abidjan et à Tiassalé, ces formations ont porté sur plusieurs dimensions de la gestion des risques d'inondation. L'objectif était de renforcer les capacités des acteurs ivoiriens, aussi bien dans la préparation et la planification que dans l'intervention sur le terrain et le sauvetage aquatique.

À Abidjan, durant la première semaine, 42 participants issus de l'ONPC, du GSPM, du District autonome d'Abidjan et de la SODEXAM ont été formés à la gestion de crise, à la doctrine opérationnelle, à la coordination et à l'évaluation des besoins d'urgence.

Les participants ont notamment travaillé sur l'interprétation d'une alerte, l'activation de la chaîne de commandement, l'évaluation des besoins des populations sinistrées et la gestion des ressources en situation d'urgence. La session s'est achevée par un exercice pratique utilisant un kit LEGO, destiné à mettre en application les notions abordées.

À Tiassalé, la deuxième semaine a été consacrée à l'intervention directe.

Vingt pompiers, civils et militaires, issus notamment de la caserne du GSPM de Tiassalé et de celle de N'Zianouan, ont été formés aux techniques de sauvetage aquatique et vertical.

Les exercices ont porté sur des techniques opérationnelles telles que l'utilisation des cordes et des noeuds, des embarcations et des téléphériques.

L'objectif était de renforcer la capacité des équipes à intervenir auprès de personnes en difficulté lors d'inondations.

Un partenariat appelé à se poursuivre

Ce projet entre l'ONPC et le CISOM s'inscrit dans une volonté de renforcer les capacités de la protection civile ivoirienne. Il bénéficie du soutien de l'ambassade de l'Ordre de Malte en Côte d'Ivoire, dont l'implication accompagne la mise en oeuvre de ces actions de coopération.

Au-delà de ce volet opérationnel, la rencontre du 6 octobre a également permis d'évoquer la prochaine visite en Côte d'Ivoire de Son Excellence Fra Emmanuel Rousseau, Grand Commandeur de l'Ordre souverain de Malte, prévue du 5 au 10 novembre.

Deuxième personnage de l'Ordre, basé à Rome, le Grand Commandeur participera à plusieurs rencontres protocolaires.

Il donnera également une conférence à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), consacrée à l'histoire, à l'organisation et aux actions de l'Ordre de Malte dans le monde et en Côte d'Ivoire.

Présente dans le pays depuis 54 ans, cette institution entend ainsi poursuivre ses échanges avec les acteurs ivoiriens autour de ses domaines d'intervention et de coopération.