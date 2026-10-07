Cote d'Ivoire: Agriculture - Le Portugal et l'Italie réaffirment leur volonté d'investir dans la production et la transformation du pays

À l'issue d'un entretien, le mercredi 8 octobre 2026, avec le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, les ambassadeurs du Portugal et de l'Italie ont réaffirmé le souti de leurs pays à la production et la transformation agricole en Côte d'Ivoire.

Selon la Présidence de la République qui s'en fait écho sur sa page X, les deux diplomates, Francisco-Xavier Graça Moura De Meireles pour le Portugal et Roberta Di Lecce pour l'Italie, ont « réaffirmé leur volonté de contribuer à la consolidation et à la diversification des excellentes relations entre leurs pays et la Côte d'Ivoire ». Trois axes prioritaires ont été mis en avant lors des échanges, dont l'investissement. La transformation des matières premières et la création d'emplois font partie des axes sur lesquels le Portugal et l'Italie souhaitent renforcer la coopération.

Cette réaffirmation de volonté des deux pays européens d'ccentuer les relations dans ses domaines découlent de ce que l'on à face à face des partenaires historiques avec une expertise agricole reconnue. En effet, l'Italie et le Portugal, bien que moins présents que la France dans l'espace ivoirien, disposent d'atouts majeurs pour accompagner la stratégie agricole du gouvernement.

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Du côté italien, les entreprises sont déjà actives dans la mécanisation agricole, l'agro-industrie et la technologie de transformation. Ce pays est reconnue pour son savoir-faire dans la transformation du cacao, de la tomate et de l'huile d'olive. Des groupes comme Sama ou Bühler Italie fournissent des équipements utilisés par les unités de transformation ivoiriennes. L'ambition de Rome est d'aller plus loin en installant des unités de première et deuxième transformation en Côte d'Ivoire pour capter plus de valeur ajoutée locale et créer des emplois directs.

Quant aux Portugais, il ont développé une forte expertise dans l'agriculture irriguée, l'agro-business et la logistique agroalimentaire. Lisbonne a notamment développé un modèle performant d'appui aux petites et moyennes entreprises (Pme) agricoles et de valorisation des produits tropicaux. Le pays mise aussi sur la coopération technique via ses universités agronomiques et ses instituts de recherche, capables de transférer des technologies d'adaptation au climat et de gestion de l'eau, un enjeu crucial pour les filières anacarde, hévéa et palmier à huile.

Dans ce secteur, Yamoussoukro est résolument tourné vers une diversification des partenariats. Le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, l'a souligné en indiquant que cette dynamique s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara visant notamment à diversifier les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire au-delà des acteurs traditionnels.

La rencontre traduit donc la volonté commune de passer d'une coopération d'assistance à une coopération d'investissement productif. En ciblant la transformation des matières premières, le Portugal et l'Italie répondent directement à l'un des piliers du Plan national de développement 2026-2030 : industrialiser l'agriculture pour générer des emplois pour la jeunesse.