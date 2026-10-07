Angola: Le ministre annonce des projets de réorganisation de la Justice à Uíge

Uíge — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, a annoncé, mardi, la mise en œuvre de projets visant à améliorer et à réorganiser les services de justice dans la province d'Uíge.

Il a fait cette annonce à la presse après l'inauguration du premier Centre intégré de services de justice à Uíge, qui regroupera tous les services du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en un seul lieu.

« Au niveau provincial, à Uíge, nous avons un projet d'amélioration et de réorganisation de nos services, qui comprend la rénovation des infrastructures dans la quasi-totalité des communes », a-t-il ajouté.

Sans donner plus de détails, le ministre a également annoncé la mise en service de nouveaux services dotés d'une plus grande capacité d'accueil et l'amélioration des conditions de vie des employés.

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Il a par ailleurs précisé que la numérisation des procédures au sein du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme progresse bien, permettant ainsi d'assurer des services continus plutôt que des opérations ponctuelles. Cette numérisation sera mise en oeuvre progressivement en raison du grand nombre de dossiers papier.

Le gouvernant a indiqué que le processus se déroulera par étapes et que, pour l'instant, la numérisation du cadastre, du cadastre automobile, de l'état civil, du service d'identification et des bureaux du notaire est en cours.

De son côté, le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, a souligné l'inauguration du nouveau bâtiment régional, destiné à faciliter la délivrance des cartes d'identité et les démarches des entrepreneurs de la région grâce à la mise en place du Guichet Unique.

Cette nouvelle infrastructure, d'une superficie d'environ 4 500 mètres carrés, regroupe en un seul lieu tous les services du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (MINJUSDH).

Le bâtiment abrite l'état civil, le cadastre, le service des immatriculations (Detran), le service d'identification, les études notariales et le Guichet Unique des Entreprises (GUE), ainsi que deux salles de réception pour les mariages, pouvant accueillir 50 personnes, des espaces d'assistance technique, des services logistiques et des archives, entre autres.

Avec une capacité d'accueil d'environ 500 usagers par jour, le Centre de services intégrés de justice d'Uíge devrait contribuer à améliorer la qualité des services offerts, à réduire les temps d'attente et à rapprocher les services publics des citoyens.

L'inauguration de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme de l'Exécutif visant à moderniser et à améliorer les conditions de fonctionnement du secteur de la justice, en mettant l'accent sur le renforcement de l'efficacité, l'humanisation du service et la garantie de l'accès à la justice pour tous.

L'équipement du bâtiment vise à assurer de meilleures conditions de travail et un meilleur service aux citoyens, contribuant ainsi à une prestation de services publics plus efficace, plus rapide et plus digne.

La Délégation provinciale de la Justice et des Droits de l'Homme d'Uíge est également située dans ce même bâtiment, ce qui renforce la présence institutionnelle du secteur dans la province et facilite l'accès de la population aux services de justice et aux initiatives de promotion et de protection des droits de l'homme.