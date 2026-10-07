Angola: Les technologies spatiales au service de la surveillance de la biodiversité

6 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL, DC et SB

Luanda — L'utilisation des technologies spatiales et de la télédétection contribue à la surveillance et à la protection de la biodiversité en Angola, a déclaré mardi, le directeur exécutif de la Fondation Kinsama, Vladimir Russo.

S'exprimant lors d'un atelier organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'espace, promue par le Centre scientifique de Luanda (CCL), le responsable a souligné le rôle de technologies telles que les satellites, le GPS, les émetteurs et les drones dans la surveillance des espèces menacées.

Il a expliqué que la surveillance à distance permet de suivre le comportement et les déplacements d'espèces comme l'antilope géante noire et les tortues marines, d'identifier les routes empruntées par les animaux et, dans certains cas, les principales menaces pesant sur leur survie.

Selon le directeur exécutif de la Fondation Kinsama, l'utilisation de drones permet d'améliorer la performance des recensements d'espèces, en dénombrant les animaux avec une intervention humaine réduite.

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Il a reconnu que la technologie a évolué avec l'introduction des caméras thermiques, qui permettent des survols nocturnes, réduisant ainsi l'impact sur les animaux et augmentant la précision de la collecte de données.

Vladimir Russo a révélé que les drones permettent d'identifier les nouvelles clairières en forêt et les éventuels camps de braconniers, une information précieuse pour les autorités et les organismes de conservation qui peuvent ainsi réagir plus rapidement face aux situations menaçantes.

Pour le responsable, les données recueillies grâce à ces outils permettent également d'évaluer le respect des objectifs de conservation et d'améliorer la planification des actions de protection de la faune et de la flore.

À cette occasion, la géoscientifique Silvana Barros a défendu la nécessité de rapprocher la science du grand public.

Selon l'experte, les scientifiques devraient quitter leurs laboratoires et leurs bureaux pour expliquer à la population comment la recherche scientifique influence la vie quotidienne.

Elle a appelé à l'adoption de petits changements dans les habitudes quotidiennes, comme la réduction du gaspillage d'eau et d'énergie, une consommation plus responsable des appareils électroniques et la diminution de l'utilisation inutile du plastique.

À son tour, Lourenço Kikula, du département multimédia du Centre scientifique de Luanda, a expliqué que le programme rassemble des établissements d'enseignement publics et privés, des enseignants, des chercheurs, des étudiants et toute personne intéressée par les sciences spatiales, l'astronomie et le changement climatique.

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