Angola: Le pays produit huit millions de tonnes de déchets par an

Luanda — Environ huit millions de tonnes de déchets solides sont produites chaque année en Angola, dont à peine plus de deux millions sont collectées, a indiqué mardi, à Luanda, le consultant auprès de l'Agence nationale des déchets, Rui Silva.

S'exprimant devant la presse lors de la présentation du Rapport annuel 2025 sur les déchets solides, le consultant a déclaré que le faible taux de collecte engendre un déficit d'environ six millions de tonnes, ce qui révèle des faiblesses dans la gestion des déchets, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour les entreprises et les investissements grâce à l'économie circulaire.

Selon Rui Silva, ces données figurent dans le rapport sur la gestion des déchets solides en Angola, qui met en évidence un fort potentiel économique lié au recyclage, à la réutilisation et à la valorisation des déchets, estimant que la création de centres de valorisation dans toutes les provinces est une priorité.

Il a souligné que l'économie circulaire gagne déjà du terrain dans le pays, avec l'émergence progressive d'entreprises et de projets liés à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets.

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Il a également plaidé pour la création d'un cadre juridique spécifique afin de réglementer les contrats des opérateurs du secteur.

Dans ce contexte, il a mis en évidence le potentiel économique des déchets métalliques et électroniques, notamment les téléphones, les ordinateurs et autres équipements contenant des composants recyclables et réutilisables.

Il a toutefois fait remarquer que le manque de données transparentes sur la collecte et l'élimination de ces matériaux empêche une évaluation précise de leur valeur économique, qui peut atteindre des millions, voire des milliards de dollars.

Le responsable a identifié Luanda comme l'une des provinces les plus confrontées aux défis les plus importants, en raison de sa forte densité de population, de sa concentration urbaine et de sa croissance démographique due à l'afflux de population en provenance d'autres provinces.

À l'est, notamment à Moxico, Cuando et Cubango, l'étendue territoriale et la faible densité de population rendent la collecte et le transport des déchets plus complexes et plus coûteux.

Rui Silva a également insisté sur la nécessité d'intensifier l'éducation et la sensibilisation à l'environnement, car l'élimination inadéquate des déchets exige toujours une réponse conjointe de l'État, des opérateurs et des citoyens.

« Les déchets ne sont plus seulement considérés comme un problème environnemental, mais aussi comme une ressource économique. Pour transformer les quelque six millions de tonnes de déchets actuellement non collectés en une opportunité, l'Angola devra investir dans les infrastructures, la législation et l'éducation à l'environnement », a-t-il conclu.

Ce rapport constitue un outil technique important pour appuyer les connaissances, la planification et la prise de décision en matière de gestion intégrée des déchets urbains.