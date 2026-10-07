Angola: PayPay enregistre 2,35 millions de téléchargements

Luanda — Le portefeuille numérique PayPay a traité 2,35 millions de transferts instantanés en septembre dernier via KWiK, pour un montant total de 37,2 milliards de kwanzas, selon les données publiées par l'entreprise.

D'après un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, ce volume représente près du double des transferts effectués par le portefeuille au cours de la même période l'an dernier et place PayPay parmi les principaux canaux utilisés pour les opérations instantanées réalisées via le système de paiement géré par la Société de services interbancaires (EMIS).

Durant la période analysée, le nombre de transferts reçus par le portefeuille a également atteint un nouveau record, avec environ 254 000 opérations, soit près de quatre fois plus qu'un an auparavant.

Le nombre d'utilisateurs a par ailleurs dépassé le million, l'entreprise faisant état d'une moyenne de plus de 50 000 nouvelles inscriptions par mois.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'entreprise, cette croissance s'inscrit dans un contexte d'expansion des paiements instantanés en Angola. KWiK a enregistré plus de cinq millions de transferts en septembre, soit le volume mensuel le plus élevé depuis le lancement du système.

Le 10 septembre dernier, environ 263 000 transferts ont été effectués en une seule journée.

PayPay se prépare également à proposer une solution de paiement des impôts directement via le portefeuille numérique. Ce service devrait inclure le protocole USSD, permettant ainsi des transactions depuis des téléphones mobiles classiques sans connexion Internet.

Cette solution vise à faciliter le respect des obligations fiscales, notamment pour les opérateurs du marché informel, en permettant le paiement sans avoir à se déplacer.

PayPay Africa est agréée par la Banque nationale d'Angola (BNA) et propose des services de transfert et de réception d'argent, de paiement par QR code, de retrait sans carte, de rechargement de crédit mobile et de paiement de services.