Ile Maurice: Maurice et le Durrell Wildlife Conservation Trust renforcent leur partenariat pour protéger les espèces menacées

Maurice et le Durrell Wildlife Conservation Trust (DWCT) souhaitent renforcer leur collaboration dans la conservation de la biodiversité, la restauration des écosystèmes et le développement des compétences. Cette volonté a été réaffirmée lors d'une rencontre à Port-Louis entre le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, des représentants du DWCT et le haut-commissaire britannique, Paul Brummell.

Les échanges ont porté sur les réalisations du partenariat ainsi que sur de nouvelles initiatives en faveur de la protection des espèces menacées et des écosystèmes vulnérables.

Présent à Maurice depuis près de cinq décennies, le DWCT avait notamment contribué, à la suite de la visite de Gerald Durrell en 1976, aux efforts de sauvegarde du Kestrel et du pigeon rose. Ces programmes figurent aujourd'hui parmi les grandes réussites de la conservation à Maurice. Le ministre Boolell a également souligné l'importance du Mauritius Islands Restoration Programme, qui vise à protéger et restaurer onze îlots abritant des espèces rares. La coopération entre le ministère, le DWCT et la Mauritian Wildlife Foundation (MWF) porte également sur la recherche scientifique, la formation et le renforcement des capacités.

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Un protocole d'accord signé en juin 2022, valable jusqu'en juin 2027, encadre notamment les activités de formation et de recherche. Un nouvel accord consacré à la conservation de la diversité biologique est actuellement en préparation.

De son côté, le hautcommissaire britannique a salué les avancées réalisées dans la protection de la faune et la restauration des habitats insulaires. La délégation du DWCT, conduite par sa directrice générale, Rebecca Brewer, a réaffirmé son engagement à poursuivre et approfondir cette coopération.

Les projets menés avec le National Parks and Conservation Service (NPCS) comprennent notamment la conservation des reptiles, la restauration des populations d'oiseaux endémiques, la lutte contre les espèces invasives, la replantation d'espèces indigènes et le suivi scientifique des écosystèmes. Des actions concernent également la conservation des oiseaux marins et la protection de la biodiversité dans l'océan Indien.