Ile Maurice: Les fonctionnaires réclament une hausse de leurs allocations de déplacement

La hausse successive des prix des carburants commence à peser lourdement sur les dépenses des fonctionnaires appelés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Face à une augmentation de près de 33 % du prix de l'essence et du diesel depuis mars 2026, la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU) demande au gouvernement de revoir les différentes allocations et taux de remboursement liés aux déplacements officiels.

Dans une lettre adressée à Devendre Gopaul, Secretary for Public Service au ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives, le président de la FCSOU, le Dr Vinesh Sewsurn, estime qu'une révision des allocations de déplacement est désormais «raisonnable et justifiée», compte tenu de l'évolution du prix des carburants.

Les chiffres avancés par la fédération sont sans équivoque. Selon les données de la STC, le litre d'essence, qui coûtait Rs 58,45 le 3 mars 2026, est passé à Rs 77,70 le 29 septembre. Pour le gasoil, le prix est passé de Rs 58,95 à Rs 78,35 durant la même période. Soit une progression de 32,93 % pour le Mogas et de 32,90 % pour le diesel, arrondie à 32,9 %.

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Pour la FCSOU, cette évolution a une conséquence directe pour les fonction- naires qui utilisent leur propre véhicule pour effec- tuer des déplacements liés à leurs fonctions. La fédération rappelle que les recomman- dations des rapports du Pay Research Bureau (PRB) prévoient des mécanismes destinés à contribuer aux frais de transport des officiers : tra velling allowance, travel grant, remboursement du kilomé- trage, commuted allowance ou encore remboursement des frais d'autobus.

Révision des taux réclamée

Dans ce contexte, la FCSOU propose une révision des différents taux, sur la base d'une augmentation de 30 %. Parmi les ajustements demandés figure notamment le fixed cost allowance, qui passerait de Rs 2830 à Rs 3679, tandis que l'allocation mensuelle de transport passerait de Rs 15180 à Rs 19734.

La fédération propose également de faire passer certains taux kilométriques de Rs 9,05 à Rs 11,75, l'indemnité mensuelle de déplacement de Rs 3 750 à Rs 4 875 et le travel grant de Rs 9 775 à Rs 12 700.

D'autres taux de remboursement du kilométrage sont également concernés, avec des ajustements proposés en fonction des catégories prévues au paragraphe 16.2.82 du PRB Report 2026.

Pour le syndicat, il ne s'agit pas simplement d'une demande d'augmentation, mais d'une mesure destinée à compenser une dépense supplémentaire directement liée à l'exercice des fonctions. «Il serait injuste et déraisonnable» que les fonctionnaires assument seuls cette hausse, fait valoir la fédération.

La FCSOU souligne toutefois un élément important : les tarifs des autobus n'ont, à ce jour, pas encore connu d'augmentation. Une éventuelle évolution dépendra de la position des compagnies d'autobus.

Dans sa démarche, la fédération demande ainsi que ses propositions soient soumises au High Powered Committee afin qu'une révision «appropriée et proportionnée» des allocations de déplacement, des taux kilométriques et des remboursements soit étudiée.

Derrière cette revendication se pose donc une question plus large : comment maintenir les conditions prévues pour les déplacements professionnels des fonctionnaires lorsque le coût de ces déplacements connaît une telle flambée ? La réponse, pour la FCSOU, passe désormais par une adaptation des mécanismes de compen- sation aux réalités du terrain.