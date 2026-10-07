Afrique: Football - Aliou Cissé souligne la confiance des Palancas face au Malawi

Luanda — Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a déclaré lundi soir, à Luanda, que l'équipe est confiante et fera tout pour remporter les trois points, malgré les difficultés que pourrait poser le Malawi lors du match de ce mardi.

Selon le sélectionneur, qui s'exprimait en conférence de presse d'avant-match, le groupe est prêt à neutraliser les mouvements de l'adversaire et à atteindre son objectif : s'imposer à domicile lors de cette rencontre comptant pour le deuxième journée du Groupe B des qualifications pour la CAN 2027.

Cissé est resté prudent et n'a pas dévoilé la tactique qu'il compte employer.

Le défenseur central Kinito a corroboré les propos du sélectionneur, pour qui il s'agit d'un match où les joueurs entendent décupler leur motivation et leur inspiration, puisqu'ils jouent à domicile et bénéficient du soutien de leurs familles, de leurs amis et de tous les Angolais.

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Avant la conférence de presse, l'équipe a peaufiné les derniers détails de son 12e match contre le Malawi lors d'une séance d'entraînement axée notamment sur la préparation physique, des courses légères et des exercices avec ballon à faible intensité.

L'Angola occupe la troisième place du groupe B avec un point, tandis que le Malawi est deuxième avec trois points.

L'Égypte est en tête du groupe avec quatre points, tandis que le Soudan du Sud ferme la marche avec zéro point.

L'historique des confrontations entre l'Angola et le Malawi est favorable à l'équipe nationale, qui compte cinq victoires, trois nuls et trois défaites.

Sur les onze rencontres, deux ont eu lieu lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2004, une lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, disputée en Angola, et les autres en Coupe COSAFA.