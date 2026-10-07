Angola: Huambo enregistre 47,2 % de malnutrition infantile

Huambo — La province de Huambo a enregistré un taux de malnutrition de 47,2 % chez les enfants de moins de cinq ans, supérieur à la moyenne nationale, selon les données de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS 2023-2024) publiées lundi.

Ce chiffre a été rendu public par la directrice du Bureau provincial de l'action sociale, de la famille et de l'égalité des genres, Maria da Fátima Cawewe, lors de la présentation du plan stratégique pour la protection de l'enfance, dans le cadre du projet « Municipalité amie des enfants » (MAC).

Selon Fátima Cawewe, la moyenne nationale de malnutrition infantile est estimée entre 38 et 40 %, une situation qui place la province au-dessus des indicateurs nationaux et exige une intervention accrue des institutions et des communautés.

Elle a expliqué que les données proviennent de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), menée par l'Institut national de la statistique (INE) entre 2023 et 2024.

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La responsable a précisé que l'étude portait sur 566 enfants de moins de cinq ans hospitalisés dans différents établissements de santé de la province.

Fátima Cawewe a réaffirmé l'engagement du Gouvernorat de Huambo à protéger les enfants grâce à une coopération institutionnelle renforcée et à la mise en oeuvre d'actions coordonnées au niveau municipal.

Elle a souligné que les indicateurs nécessitent des réponses fermes et coordonnées, avec des diagnostics rigoureux, des plans municipaux concrets et un suivi systématique des actions visant à améliorer les conditions de vie des enfants.

La responsable a indiqué que le projet « Municipalité amie des enfants » permet d'identifier les principaux problèmes affectant les enfants, de définir les priorités et de mettre en place des mesures d'intervention au niveau municipal.

Elle a ajouté que cette initiative est liée au programme de protection et de promotion des droits de l'enfant et aux stratégies d'inclusion des enfants handicapés, afin de prévenir les situations d'exclusion sociale et de stigmatisation au sein des communautés.

Fátima Cawewe a indiqué que les plans et diagnostics municipaux présentés reflétaient la situation des enfants dans les différentes municipalités de la province et a donc demandé le respect des stratégies définies pour leur protection.

La responsable a estimé que chaque plan municipal devait constituer un instrument de gouvernance capable d'orienter les priorités, de mobiliser les ressources et de responsabiliser les acteurs, afin d'obtenir des résultats concrets dans la vie des enfants.

De son côté, la sous-secrétaire du Conseil national d'assistance sociale pour l'enfance, Elisabeth Neto, a déclaré que le projet « Municipalité amie des enfants » facilitait la mise en oeuvre des 11 engagements en matière de protection de l'enfance et améliorait l'intervention des municipalités.

Elisabeth Neto a souligné l'importance de la participation des différents acteurs sociaux à la défense des droits de l'enfant et à la définition de réponses appropriées aux principaux défis identifiés dans les municipalités.

Au cours de la réunion, les plans municipaux ont été analysés, les principaux problèmes affectant les enfants ont été identifiés et des réponses ont été définies dans le cadre des politiques publiques de protection de l'enfance.

Lancé en 2024, le projet « Municipalité amie des enfants » met l'accent sur la gestion des politiques publiques, l'impact social et la participation citoyenne en matière de défense des droits de l'enfant.

Cette initiative vise également à promouvoir le développement durable de l'enfant et à renforcer l'intervention des municipalités pour créer les conditions de sa protection, de son inclusion et de son bien-être.