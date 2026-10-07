Angola: Le pays enregistre plus de neuf mille cas de violence envers les enfants

Luanda — Au total, 9 072 cas de violence envers les enfants ont été enregistrés en Angola au cours du premier semestre 2026, a annoncé ce lundi à Luanda la secrétaire d'État à l'Action sociale, Dina Mayomona.

La responsable a précisé que, sur ce nombre, 645 cas relevaient de violences sexuelles, 2 415 de violences physiques et 1 010 de violences psychologiques.

La secrétaire d'État s'exprimait lors de l'ouverture du symposium sur la « Prévention et la lutte contre les abus sexuels sur mineurs », organisé sous le thème : « Prendre soin de l'enfant et le protéger, c'est bâtir une société saine ».

Dina Mayomona a indiqué qu'en 2025, 26 024 cas de violence envers les enfants avaient été recensés, dont 1 028 cas de violence sexuelle, 1 376 de violence physique et 994 de violence psychologique.

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Elle a souligné que ces chiffres devaient être considérés au-delà des simples statistiques et avec une grande responsabilité, car ils représentent des enfants et des familles confrontés à des situations exigeant des réponses concrètes de la part des institutions de l'État et de la société.

« Derrière chaque chiffre se trouvent un enfant, une famille, une histoire qui exigent de nous attention, responsabilité et capacité d'agir », a-t-elle souligné.

La secrétaire d'État a affirmé que la prévention et la lutte contre la violence envers les mineurs ne pouvaient relever de la responsabilité d'une seule institution, prônant une intervention conjointe de l'État, des familles, des écoles, des communautés, des organisations de la société civile et des églises.

La responsable a appelé les chefs religieux à renforcer les mécanismes internes de protection de l'enfance et à jouer un rôle plus actif dans la prévention, l'identification des signes de risque, l'orientation des familles et le signalement des cas aux autorités compétentes.

Elle a affirmé que le silence face à des situations d'abus ne saurait servir à préserver l'image d'une famille, d'une communauté ou d'une institution, soulignant que la sécurité et la dignité de l'enfant doivent toujours primer.

Elle a jugé nécessaire de consolider un véritable réseau de protection associant l'État, les familles, les églises, les écoles, les communautés et les organisations de la société civile.

Ce réseau, a-t-elle expliqué, doit être capable de prévenir les violences, d'identifier les signes de risque, de recueillir les signalements, d'orienter les cas et de protéger les victimes sans les exposer ni les juger.

Dina Mayomona a exprimé l'espoir que ce symposium débouche sur des engagements et des recommandations susceptibles de se traduire par des pratiques concrètes en matière de prévention, de signalement, d'orientation et de suivi des cas de violence envers les enfants.

Elle a réaffirmé que l'exécutif angolais renforce les politiques, programmes et mécanismes visant à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant, reconnaissant que l'édification d'une société plus juste, inclusive et sûre commence nécessairement par la manière dont on prend soin des enfants et dont on les protège.