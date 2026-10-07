Angola: Un accident de taxi fait 14 morts dans la province de Huíla

5 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par EM, MS et LUZ

Lubango — Quatorze personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été grièvement blessées lorsqu'un taxi a quitté la route pour percuter un pont, ce lundi, sur la route nationale 280, à la limite entre les localités de Quipungo et Matala, dans la province de Huíla.

Le véhicule a pris feu à la suite de l'accident. La plupart des vingt occupants n'ont pas pu s'échapper et ont péri brûlés vifs, y compris le chauffeur.

S'exprimant sur cet événement, la porte-parole de la police nationale pour la province de Huíla, la commissaire principale Renata Matos, a indiqué que l'accident s'était produit vers 7 heures du matin et impliquait un taxi de type Toyota Hiace assurant la liaison Lubango-Matala.

Elle a expliqué que la cause exacte de l'accident restait à déterminer ; toutefois, la police nationale suppose qu'une vitesse excessive, combinée à l'éclatement d'un pneu, aurait provoqué la sortie de route du véhicule, sa collision avec un pont et son embrasement.

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Concernant les cinq blessés, Mme Matos a précisé qu'ils sont pris en charge à l'hôpital municipal de Matala, deux d'entre eux ayant été transférés à l'hôpital central « Dr António Agostinho Neto » de Lubango en raison de la gravité de leur état.

« Nous ne disposons pas encore de tous les détails, mais les victimes sont âgées de 12 à 32 ans ; nous sommes toujours sur place pour tenter de les identifier, car le véhicule et tout ce qu'il contenait ont été entièrement calcinés », a-t-elle ajouté.

Face à la récurrence des accidents, la porte-parole a indiqué que la police nationale menait des opérations -- principalement des campagnes de sensibilisation sur les routes nationales à l'intention des transports en commun -- pour encourager les conducteurs à adopter une conduite défensive et à respecter le code de la route ainsi que les limitations de vitesse

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