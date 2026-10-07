Angola: Le pays participe à la réunion de coordination du Corridor de Lobito en Zambie

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, participe les 5 et 6 de ce mois, à Lusaka (Zambie), à la deuxième réunion de coordination du Corridor de Lobito, afin de définir des actions en faveur de l'intégration économique et du commerce régional.

Le forum, qui devrait réunir le chef de l'État zambien Hakainde Hichilema, définira les actions à mener au cours des deux prochaines années en vue du développement de cette infrastructure stratégique pour l'Afrique australe.

Selon une note de la mission diplomatique angolaise en Zambie transmise dimanche à l'ANGOP, le ministre a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Kenneth Kaunda par l'ambassadeur d'Angola en Zambie, Albino Malungo.

Organisée par la Banque mondiale et le gouvernement zambien, la réunion portera sur la feuille de route commune pour la facilitation des échanges, les plans directeurs de développement régional, les opérations du concessionnaire Lobito Atlantic Railway ainsi que le programme institutionnel de l'Agence de facilitation du transport en transit du Corridor de Lobito (LCTTFA).

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« La réunion vise à consolider le plan stratégique de transformation de l'infrastructure en un axe économique intégré, en stimulant l'investissement privé et le commerce transfrontalier », indique le document.

La délégation angolaise comprend le secrétaire d'État à l'Investissement public, Ivan dos Santos, le secrétaire exécutif de la LCTTFA, Amadeu Nunes, ainsi que des représentants de l'Agence de régulation de la certification des cargaisons et de la logistique d'Angola (ARCCLA).

Le Corridor de Lobito constitue une infrastructure stratégique reliant l'Angola à la République démocratique du Congo (RDC) et à la Zambie, dans le but de favoriser l'intégration économique et de faciliter le commerce régional.