Angola: L'AgriTech Show Luanda 2026 clôturée dimanche

5 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AJQ et SB

Icolo e Bengo — Le salon de l'agro-industrie AgriTech Show Luanda 2026, qui s'est tenu à la ferme Quiminha (municipalité de Cabiri, province d'Icolo e Bengo), a fermé ses portes ce dimanche après quatre jours d'activité, avec la perspective d'une nouvelle édition l'année prochaine.

L'événement a rassemblé au moins 60 entreprises, dont des sociétés étrangères -- notamment du Portugal et du Brésil -- venues exposer des machines agricoles lourdes ainsi que des produits agricoles.

La première journée de l'AgriTech a vu la présence du ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, et du secrétaire d'État portugais à l'Agriculture, João Moura, tous deux ayant longuement visité les stands installés à la ferme Quiminha et échangé avec les agriculteurs, qui leur ont expliqué leur quotidien.

Durant ces quatre jours, les exposants ont organisé diverses conférences et tables rondes, et ont effectué des visites sur le terrain pour observer les techniques de culture et de production de céréales et de légumes.

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L'événement a mis en évidence la nécessité d'offrir de meilleures conditions aux agriculteurs, notamment en matière d'accès à l'électricité, à l'eau d'irrigation et à des voies d'accès adéquates pour acheminer les produits agricoles vers les villes.

En somme, l'événement visait à mettre en relation les producteurs, les financeurs et les développeurs de solutions technologiques afin de stimuler l'agro-industrie en Angola.

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