Ile Maurice: Un enfant en pleurs, un appel à s'arrêter, puis une agression et un vol avec violence

Un enfant en pleurs aperçu à l'arrière d'une voiture. Une femme assise sur le siège avant qui fait signe à un automobiliste de s'arrêter. Puis, quelques instants plus tard, une violente altercation au cours de laquelle un homme est agressé et dépouillé. C'est la scène rapportée à la police dans une affaire de vol avec violence survenue le lundi 5 octobre à Chemin-Grenier.

Les faits se sont déroulés vers 17 h 30. Un homme de 47 ans circulait au volant de son van, en compagnie de son épouse, de Vacoas en direction de Chemin-Grenier. À environ 100 mètres de la route menant vers Plaine-Champagne, il a vu une voiture qui roulait dans la même direction et faisait plusieurs écarts de droite à gauche. Intrigué, il a dépassé le véhicule. C'est à ce moment qu'il a aperçu un enfant assis à l'arrière de la voiture en train de pleurer. Dans le même temps, il a remarqué une femme installée sur le siège passager avant. Celle-ci lui a fait signe de s'arrêter.

Le conducteur a alors immobilisé son van quelques mètres plus loin. La voiture s'est arrêtée derrière lui. Lorsqu'il est descendu de son véhicule, le conducteur de la voiture ainsi que la femme sont venus à sa rencontre et l'ont pris verbalement à partie. Le conducteur lui a ensuite porté un coup au visage avant de saisir le col de sa chemise et la chaîne en argent qu'il portait autour du cou. Alors qu'il tentait de se défendre, les deux hommes sont tombés au sol.

La situation a alors dégénéré. La femme est intervenue, munie d'une barre métallique, avec laquelle elle a frappé le quadragénaire au visage. Profitant de la confusion, le conducteur a pris la fuite vers son véhicule avec la chaîne en argent. L'épouse de la victime a tenté de s'interposer entre son mari et la femme. Cette dernière a alors saisi le téléphone portable de l'épouse avant de rejoindre la voiture et de prendre la fuite en direction de Vacoas. La valeur de la chaîne et du téléphone portable est estimée à Rs 15 000.

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Le quadragénaire a indiqué aux enquêteurs qu'il est en mesure d'identifier les personnes impliquées. Une enquête a été ouverte par la police. Dans le cadre des investigations, un chauffeur de taxi âgé de 30 ans, habitant Plaine-Magnien, a été arrêté par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Chemin-Grenier. Il a été placé en détention au centre de détention de Vacoas.

Les recherches se poursuivent pour retrouver le second suspect ainsi que les objets emportés. Les circonstances entourant la présence de l'enfant dans le véhicule et les raisons pour lesquelles la femme aurait fait signe au conducteur de s'arrêter font également partie des éléments examinés par les enquêteurs.