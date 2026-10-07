Ile Maurice: Invité chez un inconnu rencontré sur Snapchat, il affirme avoir été sexuellement agressé

7 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

La police a été alertée dans la soirée du mardi 6 octobre à la suite d'une plainte pour agression sexuelle alléguée survenue dans un appartement de Quatre-Bornes. Selon un homme de 29 ans, les faits se seraient produits vers 18 heures après avoir fait la connaissance d'un individu sur l'application Snapchat. Les deux hommes auraient échangé pendant quelque temps avant que ce dernier ne l'invite à son domicile, à Sodnac.

La victime affirme s'être rendue sur place hier en début de soirée. Une fois dans l'appartement, situé au troisième étage, le suspect lui aurait fait regarder un film à caractère pornographique. Se sentant mal à l'aise, le jeune homme dit lui avoir demandé d'éteindre la télévision. C'est alors que, selon son récit, le suspect aurait eu des gestes à caractère sexuel à son encontre avant de lui imposer une relation sexuelle orale par la force.

Le jeune homme affirme avoir tenté de résister, mais dit avoir été paralysé par la peur. Il soutient également qu'après les faits, le suspect lui aurait remis une somme de Rs 150 et lui aurait demandé de quitter les lieux. Il précise toutefois n'avoir jamais sollicité ni accepté de paiement en échange d'une quelconque relation sexuelle.

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Traumatisé, il a alerté la police. Des agents se sont rendus sur place avant de le conduire au poste de police de Sodnac pour les besoins de l'enquête. Il s'est ensuite rendu au Princess Margaret Orthopedic Centre, à Candos, pour des soins médicaux, mais il a refusé une hospitalisation et a signé un document de sortie contre avis médical. Un examen médical par le Police Medical Officer est prévu ce aujourd'hui.

L'enquête policière se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire.

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