Ile Maurice: Mauritius Telecom et AWS mobilisent les entreprises publiques

La transformation numérique du secteur public mauricien franchit une nouvelle étape. Le mardi 6 octobre 2026, Mauritius Telecom (MT) et Amazon Web Services (AWS) ont réuni plus de 125 délégués au Conference Hall de la Cyber Tower 1, à Ébène Cybercity, pour le Cloud-Data AI Executive Workshop for State-Owned Enterprises. CEO, Managing Directors et responsables techniques y ont exploré le potentiel du cloud, de la gestion des données et de l'intelligence artificielle (IA), avec un objectif : identifier des applications concrètes pour les services publics.

Vasenden Dorasami, Head of AI and Public Sector chez MT, a passé en revue quatre forces technologiques en pleine évolution : puissance de calcul, réseaux, bande passante et densité de stockage. Il a ensuite pointé le véritable défi : «La technologie change rapidement, mais l'organisationchange beaucoup pluslentement.» Pour réduire cet écart, il recommande une gouvernance claire, des décisions rapides et un renforcement continu des compétences.

La formation est au coeur du partenariat entre MT et AWS. Le CEO de MT, Veemal Gungadin, a rappelé l'ambition inscrite dans le Budget 2026-2027 : former ou accompagner 50 000 Mauriciens en un an dans le cloud, la cybersécurité et l'IA. Des contenus AWS seront proposés gratuitement, des sessions en ligne aux ateliers pratiques, du niveau débutant au niveau avancé. Des discussions sont aussi envisagées avec des établissements d'enseignement supérieur autour de microcertifications. Selon lui, l'exposition aux meilleures expertises internationales aidera les organisations publiques à passer plus vite de la découverte à l'expérimentation.

Cas d'usage concrets

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vikram Elango, spécialiste Gen AI/ML chez AWS, a présenté plusieurs applications : IA agentique, détection de fraude, automatisation des services aux citoyens et traitement documentaire.

Les systèmes d'IA traitent désormais texte, voix, images, vidéos et documents, en plusieurs langues. Ils peuvent ainsi accompagner un citoyen dans sa demande de pension, vérifier son éligibilité et analyser ses documents.

Ils peuvent aussi faire intervenir un agent humain si nécessaire. Contre la fraude, ils repèrent les transactions inhabituelles, analysent les liens entre entités et appuient les enquêteurs. La maintenance prédictive, la surveillance des réseaux et la détection de fuites figurent également parmi les usages possibles. Trois démonstrations pratiques étaient prévues pour illustrer ces usages.

Pour le ministre des TICI, Avinash Ramtohul, il est temps de passer à l'action. Il invite les organisations publiques à cibler des cas d'usage à impact rapide. Il propose aussi de désigner un «AI champion» dans chaque ministère pour coordonner les initiatives, recenser les besoins et éviter les doublons entre départements. Il plaide en outre pour une IA souveraine, reposant sur des infrastructures locales et une meilleure protection des données nationales. Maurice dispose déjà de centres de données, d'un réseau entièrement fibré et de plusieurs câbles sousmarins. Pour le ministre, il s'agit désormais de valoriser ces atouts par de nouveaux services numériques.

Robin Njiru, Public Sector Lead d'AWS, a relevé l'intensification des échanges avec les autorités et MT depuis le début de l'année. AWS revendique plus de 140 000 clients, une activité annuelle de 170 milliards de dollars et une capitalisation avoisinant 3 000 milliards de dollars. Selon lui, l'enjeu n'est plus d'expérimenter l'IA, mais de la déployer à grande échelle et d'en démontrer l'impact. Forte de 143 certifications de sécurité, AWS fait de la protection, de la confidentialité et de la souveraineté des données une priorité.