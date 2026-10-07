Sénégal: Assurance automobile - Le Fonds de garantie alerte sur un taux de non-assurance de 40 %

Touba — Le directeur général du Fonds de garantie automobile, Mamadou Guéye a fait état, mercredi à Touba, d'un taux de 40 % de véhicules non assurés au Sénégal, appelant à renforcer les contrôles et la digitalisation du système d'assurance pour lutter contre la fraude.

M. Guéye effectuait une visite à Touba dans la cadre de la campagne nationale avec la fédération sénégalaise des sociétés d'assurances.

"Nous avons constaté que plus de 500 véhicules du parc automobile ne sont pas assurés, soit 40 %. C'est la raison pour laquelle on a initié ce programme national", a-t-il déclaré.

Selon lui, le Fonds de garantie automobile entend désormais descendre sur le terrain tous les trois mois pour effectuer des contrôles et contribuer à réduire "considérablement" ce taux de non-assurance.

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Il a expliqué qu'en cas d'accident impliquant un véhicule non assuré, "c'est le Fonds de garantie qui est mis en branle pour prendre en charge les victimes", soulignant toutefois que les capacités du Fonds ont leurs limites.,

Le directeur général du Fonds de garantie automobile a également insisté sur l'ampleur de la fraude constatée dans les attestations d'assurance.

"Il y a beaucoup de fraudes où les gens vont présenter un papier, une attestation d'assurance, mais quand on le regarde sur le portable, ça ne passe pas", a-t-il relevé.

Il a indiqué que la digitalisation de l'assurance permet désormais de vérifier rapidement l'authenticité d'une assurance.

"Avec cette digitalisation de Jotali, la plateforme, (...) avec le portable, on peut vérifier si l'assurance est exacte ou pas", a-t-il expliqué.

A Touba, les contrôles ont notamment permis de constater "une grande ampleur" de documents d'assurance non conformes.

"Il y a une fraude extraordinaire au niveau de Touba", a-t-il affirmé, précisant qu'un rapport sera transmis aux autorités "pour qu'elles puissent prendre leurs responsabilités".

Mamadou Guèye a par ailleurs appelé à une "communication à outrance" afin de mieux sensibiliser les usagers, notamment dans les localités où "les gens n'ont même pas confiance "dans l'assurance ou ne savent pas suffisamment ce qu'elle représente.

Selon lui, le phénomène dépasse Touba et concerne l'ensemble du Sénégal. Les opérations de contrôle sont menées simultanément, le territoire national ayant été divisé en quatre zones.

Mamadou Guéye a appelé à une mobilisation pour renforcer l'assurance des véhicules et la protection des passagers, dans "l'intérêt général".