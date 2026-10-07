Sénégal: JOJ - Les FDS testent leurs capacités de réaction dans un exercice de neutralisation d'une attaque terroriste

Dakar — Plusieurs unités des forces de défense et de sécurité ont pris part ce mercredi à une simulation d'intervention visant à neutraliser une attaque terroriste dans deux hôtels de Dakar, un exercice aux allures de répétition générale avant l'ouverture le 31 octobre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), a constaté l'APS.

Cet exercice grandeur nature, impliquant plusieurs composantes des forces de défense et de sécurité, à l'initiative du Comité national de coordination de la sécurité des JOJ a eu pour cadre les hôtels Terrou Bi et Azalaï.

Il s'agissait de tester dans des conditions aussi proches que possible de la réalité, la capacité de l'ensemble des acteurs à agir de manière concertée et coordonnée face à une situation complexe, évolutive et simultanée.

Des unités de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP), une unité d'élite de la Police, de Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), des forces spéciales de la marine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ont notamment été en première ligne lors de l'exercice.

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Pendant plus d'une heure, les forces de défense de sécurité ont pu tester leurs capacités et aptitudes d'intervention, parvenant notamment à neutraliser des terroristes qui avaient mené une attaque terroriste avec une prise d'otage menée par un groupe terroriste fictif dénommé le Collectif ouest-africain pour le jihad et la prière (COALP).

"Au-delà de la démonstration opérationnelle, cet exercice doit être considéré comme un moment d'apprentissage collectif, permettant d'identifier les points de vigilance et de consolider les mécanismes de coopération entre les différents niveaux de commandement et les différents services", a analysé Cheikh Niang, le coordonnateur du Comité national de coordination de la sécurité des Cheikh Niang.

Il a souligné la nécessité de garder à l'esprit qu'un exercice n'est pas une fin en soi. "Les enseignements qui seront recueillis feront l'objet d'une analyse rigoureuse. Des pistes de solution et des mesures d'amélioration seront préconisées pour les travaux futurs afin de renforcer davantage notre dispositif avant le lancement officiel des Jeux", a-t-il indiqué.

Le Sénégal va accueillir es Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à partir du 31 octobre, la première compétition olympique de l'histoire organisée sur le continent africain.

Environ 2 700 athlètes issus de 151 nations vont participer jusqu'au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly à ces jeux olympiques de la jeunesse.