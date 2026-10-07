Ile Maurice: Au pays des Géants, les petits Mauriciens transforment l'essai

Ils ont participé , le 30 septembre, au Connect 7s au stade Jan Burger de Parow North, et le 2 octobre à l'ASSA 7s Tournament au Bellville RFC, deux événements de rugby à sept où se mesurent les équipes de la province de Western Cape.

Les petits Mauriciens se sont battus comme des lions et ont remporté le premier tournoi à l'issue de sept matchs au cours desquels ils ont marqué 32 essais et n'en ont concédé que trois.

Le surlendemain, après une journée de repos, les sept titulaires et sept remplaçants se sont retrouvés au stade de Bellville. La journée promettait d'être plus rude. Les Western Cowboys allaient affronter quelques équipes de premier plan dont les Brackenfell. Les carcasses redoutées des Sud-Africains regardaient les 14 Mauriciens de haut. Deux années de croissance semblaient séparer les deux équipes. Mais les petits Mauriciens ne semblaient pas s'en émouvoir.

Ils sont entrés dans ce tournoi avec la même insouciance que celle qui les avait habités deux jours plus tôt. Ils ont terminé leaders de leur poule après avoir aplati 19 ballons et encaissé trois essais.

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Contre les colosses de Brackenfell

En demi-finale, la lutte a été plus âpre contre les Primerose, mais cela ne les a pas empêchés de se retrouver en finale contre les colosses de Brackenfell. Ils sont entrés dans le match en imposant leur vitesse de jeu et ont surpris leurs adversaires - sortie de mêlée, le 20 a fait mine d'engager sur la gauche où tout le reste de l'équipe déjà en mouvement attendait le ballon - contre toute attente, le demi de mêlée s'est lancé à contrepied petit côté comme une balle, il a contourné la mêlée sur la droite, s'est retrouvé seul, trois Brackenfell sur les talons.

Il a accéléré encore dans une course effrénée, la ligne d'essai devant lui, le petit 20 a sauté, s'est cabré, a traversé la ligne d'essai à un mètre du sol et aplati le ballon.

À la mi-temps, les Cowboys menaient 2 à 1. À la reprise, les Brackenfell ont acculé les Mauriciens en défense et sont parvenus à imposer leur masse. Les Cowboys ont résisté mais les Sud-Africains ont profité d'une ouverture et ont égalisé. À ce moment-là, beaucoup de Cowboys ont avoué avoir pleuré. Mais le match a repris jusqu'à la fin du temps réglementaire.

La sudden death period a alors commencé. «L'essai de la mort subite» a été marqué par les Western Cowboys, le terrain a été envahi par les joueurs de touche, par les autres équipes sud-africaines qui avaient pris le parti des petits Mauriciens contre celui des gros bras.

Les Western Cowboys ont alors laissé éclater leur immense joie. Ils ont gagné, ils sont heureux, aucune arrogance, ils sont ensemble, ils ont gagné et ils ont dansé, crié, se sont donné l'accolade. Avec toute leur innocence, ils ont vaincu Goliath.

Ensemble depuis leurs huit ans

Cette équipe est, au rugby comme dans la vie, unie. Quand l'un d'entre eux a soif, le banc de touche accourt le désaltérer. Quand un autre se blesse, c'est 13 amis qui le réconfortent. Depuis qu'ils ont huit ans, ils jouent au rugby et depuis, avec beaucoup de patience, de coeur et d'intelligence, leurs coachs construisent une équipe.

Il y a les entraînements bien sûr, le physique, la technique, mais aussi et surtout, un vrai travail d'éducation aux valeurs de respect, d'engagement, de partage et d'amitié. Comme les impressionnistes donnaient vie à leurs tableaux par touches successives de pinceaux, les coachs ont imaginé pour ces enfants des aventures extraordinaires. Au début, ils se mesuraient aux autres équipes mauriciennes, puis sont allés chercher la victoire en 2024 à La Réunion, ont réitéré l'exploit en 2025 et donc affronté l'Afrique du Sud en 2026.

Des étoiles plein les yeux, les petits rugbymen s'entraînaient toujours plus. Les vacances se transformaient en stages de rugby, les moments de liberté en parties improvisées, le samedi matin était dédié au cardio. Vous les avez peutêtre croisés ces derniers temps, accompagnés de leurs coachs sur les pentes de la Tourelle ou au pas de course dans les gorges de Rivière-Noire.

Voici donc comment une équipe de petits Mauriciens est arrivée au pays du rugby et de ses géants, comment elle est parvenue à marquer quelques essais, mais comment surtout les 14 petits hommes ont vécu une immense aventure qu'ils porteront toute leur vie. Leurs coachs sans doute dessinent déjà les contours de leur prochain rêve...