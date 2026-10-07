Ile Maurice: El Niño installé, chaleur exceptionnelle et moins de cyclones attendus cet été

La saison estivale 2026-2027 s'annonce plus chaude que la normale dans tout le Sud-Ouest de l'océan Indien, avec des pluies très inégales selon les territoires et une activité cyclonique nettement réduite. Ce sont les conclusions des responsables des services météorologiques de neuf pays, qui se sont réunis aux Seychelles du 15 au 18 septembre.

La 15e session du Forum de prévision climatique pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (SWIOCOF-15) s'est tenue à Anse-Royale, à l'initiative de l'Autorité météorologique des Seychelles, avec la Commission de l'océan Indien (COI), l'Organisation météorologique mondiale et Météo-France. Les États membres de la COI, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie y étaient représentés.

Un épisode El Niño s'installe dans le Pacifique et devrait rester fort au coeur de la saison des pluies. Il s'accompagne d'un dipôle de l'océan Indien positif, dont le pic est attendu d'octobre à décembre, puis d'un dipôle subtropical neutre à négatif de décembre à mars-avril.

Des records de chaleur possibles

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Les températures dépassent déjà la normale dans l'essentiel de la région, et cette tendance devrait se maintenir d'octobre 2026 à mars 2027. Le risque de chaleur exceptionnelle, c'est-à-dire au-dessus du seuil atteint une année sur dix en climat normal, est multiplié par plus de cinq. Des records pourraient tomber. Côté précipitations, le déficit est attendu en Afrique du Sud, dans le centre et le sud du Mozambique et dans le sud-ouest de Madagascar. La Tanzanie, les Seychelles, Maurice et La Réunion devraient en revanche connaître un excédent d'octobre à décembre.

De novembre à avril, l'activité cyclonique devrait être nettement inférieure à la normale. Le risque d'atterrissage est considérablement réduit pour Madagascar et le Mozambique, mais reste proche de la normale pour les Mascareignes. Les experts rappellent qu'un seul phénomène d'envergure suffit à provoquer d'importants dégâts. Une mise à jour sera présentée le 28 octobre lors du mini-forum SWIOCOF-TC, en visioconférence.

Des secteurs exposés

Le sud de la région fait face à des risques de sécheresse, de stress hydrique et d'insécurité alimentaire, tandis que les zones humides doivent se préparer aux inondations et aux glissements de terrain. Santé, eau, pêche, récifs et tourisme sont également concernés. Le sud-est de Madagascar et les Mascareignes, déjà touchés par des déficits de pluie entre décembre 2025 et août 2026, requièrent une attention particulière.

Pour Ibrahim Norbert Richard, Secrétaire général de la COI, le SWIOCOF est «un rendez-vous important de préparation collective» face aux effets du changement climatique. Le projet HYDROMET, financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne et le Fonds vert pour le climat, soutient les services météorologiques des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles. Il déploie des équipements d'observation, forme les climatologues et permet désormais deux sessions du forum par an. Les prévisions régionales doivent être complétées par les informations des services nationaux.