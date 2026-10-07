Ile Maurice: Baisse très marquée du bénéfice net

United Docks a enregistré un bénéfice net de Rs 185 millions pour l'exercice clos au 30 juin, contre Rs 1,03 milliard un an plus tôt. Cette baisse s'explique principalement par le recul des gains de réévaluation des placements immobiliers, passés de Rs 993 millions à Rs 163 millions.

Le chiffre d'affaires consolidé a légèrement diminué, à Rs 274,2 millions contre Rs 280,7 millions en 2025. Les charges d'exploitation ont, en revanche, augmenté de Rs 137,8 millions à Rs 160 millions. Le bénéfice d'exploitation est ainsi passé de Rs 143,3 millions à Rs 117,5 millions. Les frais financiers ont atteint Rs 93,5 millions, contre Rs 88,2 millions un an plus tôt, tandis que le bénéfice avant impôt est passé de Rs 1,05 milliard à Rs 186,8 millions.

Volatilité sur certains segments

Par ailleurs, les revenus locatifs ont progressé de 8 %, à Rs 197 millions, grâce notamment à la revalorisation de certains baux et à la signature de nouveaux contrats. La logistique et le Park & Ride ont généré Rs 27 millions, contre Rs 26 millions, tandis que le property management a progressé de 10 %. Les revenus des conférences ont, eux, reculé de Rs 26 millions à Rs 23 millions, notamment en raison de travaux de rénovation légère aux suites en janvier et février.

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Les services à valeur ajoutée sont également passés de Rs 21 millions à Rs 15 millions, en raison du caractère cyclique des contrats de gestion de projets.

Malgré la baisse du bénéfice, le dividende final a été porté à Rs 5 par action, contre Rs 4 en 2025, pour une distribution totale de Rs 122,3 millions. Le bénéfice par action est tombé à Rs 7,59, contre Rs 45,48, tandis que l'actif net par action a légèrement progressé, à Rs 232,69 contre Rs 229,72.

Sur le plan immobilier, à Ébène, The Docks affichait 75 % d'avancement au 30 juin, avec cinq blocs d'appartements et deux des quatre tours de bureaux achevées. Les réservations concernaient déjà 25 % des unités résidentielles disponibles, tandis que les ventes devraient commencer à contribuer aux résultats à partir de l'exercice 2027.

Les actifs totaux ont atteint Rs 8,84 milliards au 30 juin, contre Rs 7,40 milliards un an plus tôt. Les passifs sont, eux, passés de Rs 1,80 milliard à Rs 3,15 milliards. La dette brute s'élève à Rs 2,4 milliards et la dette nette à Rs 2,3 milliards, principalement en lien avec les travaux à Ébène.

En parallèle, les activités d'exploitation ont généré Rs 190,9 millions de liquidités, contre Rs 92,5 millions en 2025. Les activités d'investissement ont, de leur côté, absorbé Rs 848,7 millions, contre Rs 5,3 millions un an plus tôt, tandis que les activités de financement ont apporté Rs 639,5 millions. La trésorerie s'établissait à Rs 66,2 millions en fin d'exercice, contre Rs 84,5 millions au début de la période.