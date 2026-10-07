Sénégal: La troisième cohorte attendue le 14 octobre

Le ministère de l'Éducation nationale annonce des dispositions particulières pour assurer une rentrée scolaire dans de bonnes conditions au niveau des Lycées Nation Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) de Kaffrine et de Sédhiou. La troisième cohorte des élèves fera sa rentrée le mercredi 14 octobre 2026 à 8 heures.

Dans un communiqué daté du 7 octobre 2026, le ministère de l'Éducation nationale informe la communauté éducative que « des dispositions particulières ont été prises pour un meilleur accueil des élèves de la troisième cohorte » des LYNAQE de Kaffrine et de Sédhiou.

À cet effet, les cours démarreront le mercredi 14 octobre 2026 à 8 heures. Le département de l'Éducation nationale invite les parents d'élèves à veiller à la présence effective et ponctuelle de leurs enfants à cette date.

Le ministère appelle également les autorités administratives et les partenaires de l'École à « conjuguer leurs efforts pour accompagner les élèves et garantir les meilleures conditions d'une rentrée sereine et réussie ».