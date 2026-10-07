Sénégal: New deal technologique - Le pays décroche un financement de 88 milliards de FCfa

Le Sénégal a franchi, un nouveau cap dans la mise en oeuvre du « New Deal technologique », avec la signature officielle d'un partenariat tripartite avec le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique et Blue cloud softech. Cet appui concerne un montant de 88 milliards de FCfa.

Dakar a accueilli mardi 6 octobre, une cérémonie de signature de convention tripartite. Elle regroupe le Sénégal, le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique (Cmia) et Blue cloud softech. Le partenariat concerne une enveloppe de 88,3 milliards de FCfa destinée à la mise en oeuvre du programme 8 du « New Deal technologique », à savoir « Senegal digital factory ». Le projet vise l'émergence d'une industrie numérique adaptée aux évolutions technologiques mondiales.

À travers la mobilisation de ces ressources, le ministère des Télécommunications et du Numérique entend matérialiser sa vision qui place Dakar au coeur d'un écosystème régional capable de réunir les différents acteurs au sein d'un modèle intégrant des innovations et des services numériques de haute qualité. Pour le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, il s'agit de transformer le secteur digital en un véritable levier d'innovation au service de l'économie sénégalaise.

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« Notre objectif est clair : faire progressivement passer le Sénégal d'une économie qui importe et consomme principalement la technologie à une économie qui conçoit, assemble, développe, sécurise, produit et exporte la technologie », a-t-il précisé dans son discours d'ouverture.

Au-delà de la transformation numérique, « Senegal digital factory » vise une territorialisation de la connectivité. Et ces fonds acquis auprès des partenaires technique et financier serviront à déployer la technologie et les infrastructures numériques. Cela aura un impact considérable dans les secteurs stratégiques comme la santé, l'éducation, la formation ou l'entrepreneuriat. « Le « Digital Factory » apportera une transformation numérique très significative de l'économie sénégalaise et fera du Sénégal un pays majeur en Afrique, doté de tous les outils nécessaires pour avoir un impact très positif dans la vie quotidienne des citoyens », a rassuré Chandrashekar Mudraga, directeur général de Blue cloud softech solutions.

Le président exécutif du Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique, le Dr Idrissa Doucouré, pense que le modèle « Hub-and-spoke », consacré par cette convention, constitue une plateforme stratégique destinée à connecter les écosystèmes locaux, régionaux et internationaux. Il servira aussi à attirer des investissements structurants, à favoriser le transfert de compétences et à créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse africaine.