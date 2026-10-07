Cote d'Ivoire: Escroquerie présumée dans l'immobilier - Le parquet financier ouvre une information judiciaire

Une soixantaine de personnes ont déposé plainte contre Mme Djedje Grahon Rita Bénédicte et la société Ivoire Challenge Corporation SARL, dans une affaire portant sur des projets immobiliers. Le parquet national financier fait état de plus de 320 millions de FCFA perçus à titre provisoire et annonce l'ouverture d'une information judiciaire.

Une nouvelle affaire d'escroquerie présumée liée à des projets immobiliers est entre les mains de la justice ivoirienne. Dans un communiqué daté du 7 octobre 2026, le procureur national financier du Pôle pénal économique et financier indique que plusieurs plaintes, émanant d'une soixantaine de personnes, ont été enregistrées ces dernières semaines par des unités de police.

Ces plaintes, soutenues par des dénonciations relayées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, mettent en cause Mme Djedje Grahon Rita Bénédicte et la société Ivoire Challenge Corporation SARL. Elles ont été centralisées à la Direction de la Police économique et financière (DPEF) pour enquête.

Plus de 320 millions de FCFA évoqués

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Selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le parquet, Mme Djedje Grahon Rita Bénédicte et la société concernée auraient perçu diverses sommes d'argent, provisoirement évaluées à 320 701 500 FCFA.

Ces fonds auraient été versés par plusieurs personnes auxquelles des parcelles de terrain auraient été proposées, alors que, selon les premiers éléments de l'enquête, les mis en cause n'en seraient pas propriétaires.

Le parquet indique également que Mme Djedje Grahon Rita Bénédicte est apparue dans plusieurs vidéos aux côtés de personnalités connues du grand public, notamment des artistes, journalistes et créateurs de contenus. Selon le communiqué, ces apparitions auraient contribué à rassurer certains potentiels acquéreurs sur les projets immobiliers proposés.

Plusieurs personnes mises en cause

Le parquet national financier indique qu'à l'issue de l'enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte contre Mme Djedje Grahon Rita Bénédicte, la société Ivoire Challenge Corporation SARL et plusieurs autres personnes.

Parmi les personnes citées figurent Zahibo Jean, alias John Jay, Serey Dié Geoffrey, Adrienne Koutouan, Agbre Stéphane, alias Apoutchou National, Dali Dago Aristide, alias Pancho le Gataire, Kouamé Yeelen Virginie, alias Maa Bio, et Soumahoro Aboubacar, alias Yaka Yaka de Paris.

Les faits visés par la procédure comprennent notamment l'association de malfaiteurs, l'escroquerie portant sur du numéraire par appel public à l'épargne, l'abus de confiance, le faux et l'usage de faux dans des documents administratifs, la complicité d'escroquerie et le blanchiment de capitaux. Ces qualifications sont celles retenues dans le cadre de la procédure et ne préjugent pas, à ce stade, de la culpabilité des personnes mises en cause.

Un mandat de dépôt requis

Face à ce que le parquet présente comme un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, un mandat de dépôt a été requis contre Mme Djedje Grahon Rita Bénédicte. Le parquet précise par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour faire la lumière sur cette affaire et déterminer les responsabilités de chacun.

Dans son communiqué, le procureur national financier appelle également le public à davantage de prudence dans les opérations d'investissement promues sur les réseaux sociaux, particulièrement lorsqu'elles sont proposées en dehors des canaux officiels de publicité.

Il rappelle enfin que le mode opératoire attribué à Mme Djedje Grahon Rita Bénédicte aurait déjà été évoqué dans de précédents dossiers d'escroquerie par appels publics à l'épargne, dont certains sont encore pendants devant les juridictions. Le parquet invite ainsi les personnalités connues du grand public à la vigilance quant à l'utilisation de leur notoriété dans des opérations susceptibles d'avoir des implications judiciaires.