Cote d'Ivoire: Octobre Rose - La Cngr-CI mobilise les femmes du secteur du transport

En collaboration avec le Projet de mobilité urbaine d'Abidjan (Pmua), la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI) a organisé, mercredi 7 octobre 2026, une campagne de dépistage et de sensibilisation au cancer du sein, à son centre social. Dans un secteur des transports terrestres où les femmes prennent une place de plus en plus importante, la santé demeure un enjeu majeur. À la faveur de la campagne « Octobre Rose », la Cngr-CI a décidé d'agir aux côtés du PMUA pour sensibiliser et encourager les femmes à se faire dépister.

Ouvrant la cérémonie, le directeur général de la Cngr-CI, Touré Cheickna, a, au nom du président Touré Adama, exprimé sa gratitude au Pmua et à l'ensemble des équipes mobilisées. Il a également salué la présence des nombreuses femmes venues, dès les premières heures de la matinée, pour bénéficier du dépistage. Pour le directeur général, le cancer du sein reste une maladie qui ne fait pas de distinction. « Personne n'est à l'abri de ce terrible mal qui atteint les femmes et, parfois, les hommes, sans discrimination de milieu ou d'âge », a-t-il souligné. Touré Cheickna a particulièrement insisté sur la nécessité, pour les femmes, de rester attentives à leur santé.

« Chaque jour, plusieurs femmes sont confrontées au diagnostic d'un cancer du sein et entament leur long et éprouvant combat en vue de leur guérison », a-t-il fait savoir. Sans s'attarder sur les statistiques, il a relevé l'ampleur du phénomène en Côte d'Ivoire, tout en mettant en avant l'espoir suscité par la présence du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (Cnrao). Il a, à cette occasion, rendu, au nom du président Adama Touré, un hommage appuyé au président de la République, Alassane Ouattara, pour la mise à disposition de cet important outil de prise en charge.

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En guise de recommandations, le directeur général de la Cngr-CI a invité les femmes à adopter une alimentation saine, à observer régulièrement leurs seins et à effectuer des mammographies selon les recommandations médicales. Pour Laetitia Amani épouse Houffoué, cheffe de délégation du Pmua, cette initiative constitue une étape importante dans la sensibilisation des femmes du secteur du transport. Même appréciation du côté de Kouassi Yao Cyrin, directeur des Services socioculturels de la mairie d'Adjamé, qui a salué cette action menée à la gare Ladji Abdoulaye Cissé, ex-gare routière de Gbéba, avec la collaboration de la Cngr-CI.