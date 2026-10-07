Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer / Octobre rose - L'Unjci mobilise les professionnels des médias

Informer ne suffit plus. Pour sauver des vies face au cancer, les médias doivent mener des actions de prévention. C'est le sens de la journée de sensibilisation organisée le 7 octobre, à Abidjan, autour du thème : "Un monde sans cancer, les médias s'engagent". Initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), en partenariat avec l'association Coeur Sein, la cérémonie a réuni des journalistes, des acteurs de la santé et des personnes témoins. L'objectif est de renforcer l'engagement des professionnels des médias dans l'information, la sensibilisation et la promotion du dépistage précoce des cancers, notamment ceux du sein et du col de l'utérus.

Marraine de la cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a appelé les journalistes à « aller dans les marchés » pour la sensibilisation.

Pour elle, « transformer l'information en prévention, la prévention en dépistage et le dépistage précoce en vies sauvées » doit devenir une responsabilité collective.

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Marie-Laure N'Goran, présidente de l'Unjci, a placé la journée sous le signe de l'hommage et de la victoire. « Aujourd'hui, mettons à l'honneur toutes ces victimes », a-t-elle déclaré. Elle a souligné que la lutte est « un combat et la destination, la victoire ».

La journaliste Bintou Sanogo, présidente des réseaux et médias de Côte d'Ivoire, à rappelé que le cancer touche directement les familles. Ayant perdu son frère à 23 ans des suites de cette maladie, elle a insisté sur la nécessité de faire de l'Octobre Rose un moment d'action.

« Octobre Rose n'est pas une fête », a-t-elle souligné, exhortant les journalistes à s'informer, à se faire dépister et à sensibiliser leur entourage.

Le témoignage de Marie-Pierre koudou Bousquet, survivante du cancer du sein, fut un des temps forts de la cérémonie. Diagnostiquée en 2023, elle a transformé cette épreuve en engagement. À travers des actions de proximité, elle sensibilise régulièrement les femmes et les hommes sur l'importance du dépistage et de la déconstruction des idées sur la maladie.

La journée s'est achevée par une séance de dépistage à laquelle a pris part la ministre Myss Belmonde Dogo. Preuve que la lutte contre le cancer ne se limite pas au mois d'octobre, elle doit s'inscrire durablement dans les habitudes sanitaires.