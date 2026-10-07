Cote d'Ivoire: Pdci-Rda/Commémoration des 80 ans - Le comité d'organisation mobilise dans le Cavally

7 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Guiglo abrite, le 21 novembre prochain, les festivités commémoratives éclatées des 80 ans du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ( Pdci-Rda). Le chef-lieu de région du Cavally sera donc l'épicentre de cet évènement majeur, après l'étape du Nord où cette activité a été célébrée avec faste par les militants venus de tous les horizons pour communier avec la direction du parti.

Les animateurs du vieux parti, soucieux de rééditer cet exploit via une mobilisation exceptionnelle à l'ouest du pays, ont délégué des équipes sur le terrain. La tournée du comité d'organisation de cette fête à Guiglo, débutée, le samedi 26 septembre pour s'achever le samedi 3 octobre dernier, s'inscrit dans cette dynamique.

Lessiéhi Mathias, délégué communal et par ailleurs secrétaire exécutif adjoint chargé des mouvements associatifs et des clubs de soutien du parti octogénaire, est chargé de la coordination de ladite équipe. A ce titre, il a investi, durant 10 jours, plusieurs localités du département, notamment les cantons Glao et Zaké.

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Il a justifié son initiative par la volonté d'écouter les militants, de leur expliquer l'enjeu de ces festivités en vue de les mettre en ordre de bataille pour communier avec la direction du Pdci-Rda lors de la célébration des 80 ans de sa formation politique.

Le délégué communal, dans la droite de ligne de son offensif, a aussi rencontré les communautés bhété, gourou, baoulé, etc. Il les a exhortées à se tenir prêtes pour offrir l'une des meilleures commémorations au Pdci-Rda.

Parallèlement à ces rencontres, l'émissaire de la direction a également échangé avec les animateurs de base de son entité politique dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Il a saisi cette opportunité pour les inviter au renforcement des liens de fraternité entre eux, à un maillage du terrain pour une meilleure implantation du Pdci-Rda.

L'appel à la mobilisation pour préparer la cérémonie commémorative a aussi été de mise, à la faveur de ces rencontres interactives. Lessiéhi Mathias n'a pas manqué de demander à ces différents interlocuteurs, lors de cette mission, de continuer à faire confiance au président du Pdci-Rda, Cheick Tidjane Thiam.

La commémoration éclatée des 80 ans s'est déroulée, à Yamoussoukro, Bouaké, Abengourou, Daloa...

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