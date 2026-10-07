Cote d'Ivoire: Coopération - Tiémoko Meyliet Koné échange avec les ambassadeurs du Portugal et de l'Italie

7 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Etienne Aboua

Renforcement des relations. Tels étaient les maîtres mots des audiences accordées successivement par le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, aux ambassadeurs du Portugal, Francisco-Xavier Graça Moura De Meireles, et d'Italie, Roberta Di Lecce.

Au sortir de son entretien, le diplomate portugais a salué une rencontre qui lui a permis de se présenter au vice-Président de la République et de réaffirmer l'engagement de son pays à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire.

« Je remercie Son Excellence Tiémoko Meyliet Koné, vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, de m'avoir reçu. C'était ma première occasion de me présenter à lui et de lui témoigner de l'engagement du Portugal à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et à approfondir nos relations séculaires », a-t-il déclaré.

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Il a également exprimé la volonté de son pays d'élargir le champ de la coopération à de nouveaux secteurs, en s'appuyant sur les expériences et les expertises des deux pays. « Nous voulons véritablement rapprocher les deux pays, leurs entreprises et leurs peuples, afin de mieux valoriser cette expertise et les opportunités qui existent entre nous, notamment en matière de création d'emplois, qui constitue une priorité essentielle », a-t-il souligné.

Avec le diplomate italien, les échanges ont porté sur les principaux axes de la coopération bilatérale, notamment le suivi des engagements pris dans le cadre du partenariat entre les deux pays. Roberta Di Lecce a notamment évoqué la participation du vice-Président au Sommet Italie-Afrique tenu à Addis-Abeba ainsi que sa rencontre avec le Premier ministre italien.

Selon elle, cette participation a donné « une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale » qui se déploie dans plusieurs domaines. L'ambassadeur a également indiqué que les deux parties travaillent activement au lancement de projets liés au Plan national de développement (Pnd).

L'attraction des investissements italiens en Côte d'Ivoire a également été au centre des échanges. « Nous oeuvrons également à attirer davantage d'entreprises italiennes en Côte d'Ivoire », a-t-elle indiqué, avant de solliciter l'accompagnement du vice-Président de la République pour faciliter cette dynamique et renforcer la présence des entreprises italiennes dans le pays.

Ces deux audiences traduisent la volonté de la Côte d'Ivoire de consolider ses relations avec ses partenaires européens et de renforcer les opportunités de coopération, particulièrement dans les domaines susceptibles de soutenir l'investissement, la création d'emplois et la mise en oeuvre des ambitions de développement du pays.

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